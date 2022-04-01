В бомбоубежище с песнями и юмором. Как Злата Огневич выступала для наших военных

Украинские звезды делают все возможное, чтобы помочь военным и переселенцам. Открывают координационные центры, собирают миллионы на благотворительных концертах и покупают необходимую технику.

А также нужно поднимать боевой дух. Украинская певица Злата Огневич выступила для украинских воинов в бомбоубежищи.

Вместе с артистами группы Без обмежень она выступила на импровизированной сцене.

К ним присоединились юмористы Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

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— Скажу, что боевой дух, мотивированность — на самом высоком уровне! Мы все верим в нашу победу, – отметила Огневич.

Злата сказала, что для нее честь петь для бойцов, подчеркнув, что во время таких выступлений она мысленно присылает каждому силу и поддержку.

Чувствую боевой дух и возвышение! Наши бойцы — герои и сила.

Украину поддерживают также всемирно известные певцы. Легендарная немецкая группа Scorpions изменила текст песни Wind of Change! Это сделали для поддержки Украины.