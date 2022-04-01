Шоу-биз

В бомбоубежище с песнями и юмором. Как Злата Огневич выступала для наших военных

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 апреля 2022, 23:45
Злата Огнєвіч виступила у бомбосховищі для українських військових
Фото: Instagram

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