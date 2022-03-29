Шоу-биз

Послушай мое сердце – оно говорит “Украина”. Группа Scorpions изменила строки в легендарной песне

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 29 марта 2022, 14:26
Послухай моє серце - воно говорить “Україна”. Гурт Scorpions змінив рядки у легендарній пісні
Фото: Depositphotos

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