Послушай мое сердце – оно говорит “Украина”. Группа Scorpions изменила строки в легендарной песне

Легендарная немецкая группа Scorpions изменила текст песни Wind of Change! Это сделали для поддержки Украины.

О замене стало известно 27 марта. Тогда группа давала концерт в Лас-Вегасе. Во время шоу виртуозы исполнили хит Wind of Change, в котором не оказалось привычной строчки о Москве.

Вместо этого появилась новая:

Было — I follow the Moskva down to Gorky Park

Стало – Now listen to my heart, it says Ukrainia (А теперь послушай мое сердце – оно говорит Украина).

Официально группа не комментировала изменение текста, но фанаты подхватывают обновление и поют новую версию с большей любовью.

Перед началом концерта солист группы Клаус Майне выразил поддержку Украине в войне, которую развязала РФ.

