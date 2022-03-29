Шоу-біз

Послухай моє серце — воно говорить “Україна”. Гурт Scorpions змінив рядки у легендарній пісні

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 29 Березня 2022, 14:26
Послухай моє серце - воно говорить “Україна”. Гурт Scorpions змінив рядки у легендарній пісні
Фото: Depositphotos

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