Послухай моє серце — воно говорить “Україна”. Гурт Scorpions змінив рядки у легендарній пісні

Легендарний німецький гурт Scorpions змінили текст пісні Wind of Change! Це зробили задля підтримки України.

Про зміну стало відомо 27 березня. Тоді гурт давав концерт у Лас-Вегасі. Під час шоу віртуози виконали хіт Wind of Change, в якому не опинилося звичного рядка про Москву.

Натомість з’явився новий:

Було – I follow the Moskva down to Gorky Park

Стало – Now listen to my heart, it says Ukrainia (А тепер послухай моє серце – воно каже Україна).

Офіційно гурт не коментував зміну тексту, але фанати підхоплюють оновлення і співають нову версію з більшою любов’ю.

Перед початком концерту, соліст гурту Клаус Майне висловив підтримку Україні у війні, яку розв’язала РФ.

Раніше ми розповідали як минула церемонія Оскар-2022.