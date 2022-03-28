Переможці Оскара та хвилина мовчання на честь загиблих українців. Як минула церемонія найпрестижнішої кінопремії

Раніше на початку тижня ми чекали п’ятниці, щоб переглянути улюблену програму чи хороший фільм. Щороку думали, коли вже той березень, щоб дізнатися, кого ж визнають найкращим у кіноіндустрії цього разу. Однак тепер ми всі чекаємо лише спільної перемоги.

Тим часом у Лос-Анджелесі відбулася 94-та церемонія нагородження престижної кінопремії Оскар, де було оголошено імена переможців світу кіно. Не змогли оминути увагою і війну в Україні та вшанували пам’ять українців, які загинули під час війни з Росією.

Хоча кіно для нас є важливою нагодою висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони українських сімей потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та екстрених служб.

Також гостям церемонії пропонували доповнити свої образи блакитними стрічками в знак солідарності з боротьбою українців за свою свободу. Дехто підготувався заздалегідь та завітав на премію з власними значками та хустинками з державною символікою України.

Бенедикт Камбербетч теж встиг заробити у свою скарбничку трохи любові від українців. Актор вкотре зауважив, що ця війна відбувається зовсім поруч, вона стосується кожного і ніхто не може залишатися байдужим.

Я хотів би назвати себе громадянином світу, але як батько і людина я не можу бачити дітей, похованих під уламками театрів.

Також висловилась голлівудська акторка українського походження Міла Куніс.

Коли ви бачите силу та гідність тих, хто зіткнувся з таким спустошенням, неможливо не захоплюватися їхньою стійкістю.

Раніше вони з чоловіком Ештоном Кутчером відкрили збір коштів на підтримку українців та навіть поспілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським.​​

Повний список володарів премії Оскар-2022

Найкращий фільм: CODA: У ритмі серця

Найкраща чоловіча роль: Вілл Сміт (Король Річард)

Найкраща жіноча роль: Джессіка Честейн (Очі Теммі Фей)

Найкращий режисер: Джейн Кемпіон (У руках пса)

Найкраща чоловіча роль другого плану: Трой Коцур (CODA: У ритмі серця)

Найкраща жіноча роль другого плану: Аріана ДеБос (Вестсайдська історія)

Найкращий звук: Дюна

Найкращий документальний короткометражний фільм: Королева баскетболу

Найкращий оригінальний саундтрек: Дюна — Ганс Циммер

Найкраща робота художника-постановника: Дюна

Найкращий монтаж фільму: Дюна

Найкращий грим та зачіски: Очі Теммі Фей

Найкращий анімаційний короткометражний фільм: Склоочисник

Найкращий ігровий короткометражний фільм: Довге прощання

Найкраща операторська робота: Дюна

Найкращі візуальні ефекти: Дюна

Найкращий анімаційний фільм: Енканто

Найкращий іноземний фільм: Сядь за кермо моєї машини (Японія)

Найкращий костюм: Круелла

Найкращий оригінальний сценарій: Белфаст

Найкращий адаптований сценарій: CODA: У ритмі серця

Найкращий документальний повнометражний фільм: Літо душі

Найкраща оригінальна пісня: No Time To Die — 007: Не час помирати

Нагадаємо, раніше переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал підтримав Україну. Він заспівав українською пісню Обійми Океану Ельзи під час благодійного концерту #StopWar.