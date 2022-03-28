Победители Оскара и минута молчания в честь погибших украинцев. Как прошла церемония самой престижной кинопремии

Когда-то в начале недели мы ждали пятницы, чтобы посмотреть любимую программу или хороший фильм. Каждый год думали, когда уже тот март, чтобы узнать, кого признают лучшим в киноиндустрии на этот раз. Однако теперь мы все ждем только общей победы.

Этой ночью в Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония награждения престижной кинопремии Оскар, где были объявлены имена победителей мира кино. Не смогли обойти вниманием и войну в Украине и почтили память украинцев, погибших во время войны с Россией.

Несмотря на то, что кино для нас является важной возможностью выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы украинских семей нуждаются в пище, медицинской помощи, чистой воде и экстренных службах.

Также гостям церемонии предлагали дополнить свои образы голубыми лентами в знак солидарности с борьбой за свою свободу. Некоторые подготовились заранее и посетили премию с собственными значками и платками с государственной символикой Украины.

Бенедикт Камбербетч тоже успел заработать в свою копилку немного любви от украинцев. Актер в очередной раз отметил, что эта война происходит совсем рядом, она касается каждого и никто не может оставаться безучастным.

Я хотел бы назвать себя гражданином мира, но как отец и человек я не могу видеть детей, похороненных под обломками театров.

Также высказалась голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис.

Когда вы видите силу и достоинство тех, кто столкнулся с таким опустошением, невозможно не восхищаться их стойкостью.

Ранее они с мужем Эштоном Кутчером открыли сбор средств на поддержку украинцев и даже пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Полный список обладателей премии Оскар-2022

Лучший фильм: CODA: В ритме сердца

Лучшая мужская роль: Уилл Смит (Король Ричард)

Лучшая женская роль: Джессика Честейн (Глаза Темми Фэй)

Лучший режиссер: Джейн Кэмпион (В руках кобеля)

Лучшая мужская роль второго плана: Трой Коцур (CODA: В ритме сердца)

Лучшая женская роль второго плана: Ариана ДеБос (Вестсайдская история)

Лучший звук: Дюна

Лучший документальный короткометражный фильм: Королева баскетбола

Лучший оригинальный саундтрек: Дюна — Ганс Циммер

Лучшая работа художника-постановщика: Дюна

Лучший монтаж фильма: Дюна

Лучший грим и прически: Глаза Темми Фэй

Лучший анимационный короткометражный фильм: Стеклоочиститель

Лучший игровой короткометражный фильм: Долгое прощание

Лучшая операторская работа: Дюна

Лучшие визуальные эффекты: Дюна

Лучший анимационный фильм: Энканто

Лучший иностранный фильм: Сядь за руль моей машины (Япония)

Лучший костюм: Круэлла

Лучший оригинальный сценарий: Белфаст

Лучший адаптированный сценарий: CODA: В ритме сердца

Лучший документальный полнометражный фильм: Лето души

Лучшая оригинальная песня: No Time To Die — 007: Не время умирать

Напомним, ранее победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал поддержал Украину. Он спел украинскую песню Обійми Океана Эльзы во время благотворительного концерта #StopWar.