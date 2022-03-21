Поражен их решительностью — Зеленский лично поблагодарил Милу Кунис и Эштона Катчера за поддержку Украины

Известная голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее муж, популярный актер, Эштон Катчер одними из первых откликнулись на горе украинцев.

Супруги уже собрали $35 млн и направляют их платформе для глобальной логистики Flexport.org и сервису по поиску жилья во всем мире Airbnb.org для помощи украинцам.

Вчера, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский лично созвонился с актерами и поблагодарил их за поддержку украинского народа.

Поражен их решительностью. Они вдохновляют мир, — написал президент в своем Twitter.

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Супруги Мила Кунис и Эштон Катчер поддерживают Украину не просто так. Мила Кунис тесно связана с Украиной, потому что родилась в Черновцах и жила там восемь лет до переезда в США.

Ранее звезда говорила голливудским коллегам, что она из России, потому что мало кто знал, где находится Украина и что это за страна. Однако сейчас Кунис четко осознает, что украинка, и гордится этим.