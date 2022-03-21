Вражений їхньою рішучістю — Зеленський особисто подякував Мілі Куніс та Ештону Катчеру за підтримку України

Відома голлівудська акторка українського походження Міла Куніс та її чоловік, популярний актор, Ештон Катчер одними з перших відгукнулися на горе українців.

Подружжя вже зібрало $35 млн і спрямовують їх платформі для глобальної логістики Flexport.org та сервісу для пошуку житла у всьому світі Airbnb.org для допомоги українцям.

Вчора, 20 березня, президент України Володимир Зеленський особисто зідзвонився з акторами та подякував їм за підтримку українського народу.

Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ, — написав президент у своєму Twitter.

Читати на тему Девід Бекхем віддав свою сторінку в Instagram українським лікарям — для чого і який там зараз контент Девід Бекхем віддав свою сторінку в Instagram у руки голови обласного перинатального центру в Харкова Ірини Кондратової.

Подружжя Міла Куніс та Ештон Катчер підтримують Україну не дарма. Міла Куніс тісно пов’язана з Україною, адже народилася у Чернівцях і жила там вісім років до переїзду у США.

Раніше зірка говорила голлівудським колегам, що вона з Росії, тому що мало хто знав, де взагалі знаходиться Україна і що це за країна. Проте зараз Куніс чітко усвідомлює, що українка, та пишається цим.