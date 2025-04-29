Праздники

День Петра и Павла 2025: какие приметы, традиции и как наши предки отмечали этот праздник

Богдана Макалюк, журналист сайта 29 апреля 2025, 15:45
День Петра и Павла 2025
Фото Pexels
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