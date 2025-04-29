День Петра и Павла 2025: какие приметы, традиции и как наши предки отмечали этот праздник

Фото Pexels День Петра и Павла — один из церковных праздников. День в честь памяти двух верховных апостолов. Апостолы, известны как последователи Христа, начали свою миссию после его смерти и воскресения, проповедуя Евангелие по всему миру. В 2025 году православные украинцы отмечают День Петра и Павла 29 июня. По сей день верующие со всего мира молятся святым о защите и заступничестве. Традиции в День Петра и Павла В этот церковный праздник принято утром сходить в церковь. Там обычно верующие молятся перед иконами апостолов Петра и Павла и просят у них покровительства и благословения. В этот день можно святить воду и разнотравье. Раньше его люди должны были собирать собственноручно. Дом накануне праздника наши предки убирали, белили стены и украшали иконы и окна рушниками.Вечером нужно приготовить ужин и подать блюда из рыбы. Ужин должен быть щедрым, ведь это первый день после окончания поста. За столом раньше могли петь такие строки: “А на Петра вода теплая, только купаться, ой, на Петра лицо белое, только целоваться”. Еду со стола после празднования не убирали, чтобы почтить память умерших родственников. Вдобавок важно было приготовить мандрики — лепешки из пшеничного теста, сыворотки, масленки, яиц и сыра. Они были похожи на современные сырники, а их название связано с путешествиями апостолов. На День Петра и Павла начинался период свадеб. Раньше считали, что пары, которые поженятся в этом месяце, будут счастливы всю жизнь. А также в этот день открывали рыболовный сезон. Также молодежь могла просто устраивать гуляния на полях, но позже начиналась активная работа по сбору урожая. Читать по теме Приметы на День Петра и Павла если идет дождь, урожай зерна будет хорошим; если в этот день жарко, жди морозного Рождества; если на Петра и Павла будет холодно, год будет голодный; наши предки считали, что если не спать в ночь на Петра и Павла, то на следующий год у тебя будет счастье и здоровье; если кукушка перестала ковать за неделю до праздника, то зима будет ранней; нельзя есть фрукты и овощи нового урожая, поскольку это может привести к неурожаю в следующем году. Что нельзя делать на День Петра и Павла Верующие говорят, что есть несколько вещей, которые нельзя делать в День Петра и Павла. Если ты нарушишь запреты, то можешь навлечь на себя беду. В этот день нельзя: заниматься тяжелой физической работой и домашними делами; шить и вязать, заниматься рукоделием; купаться в водоёмах — повышается вероятность несчастного случая на воде; давать и брать что-то взаймы; ходить в лес. А раньше мы рассказывали, какая история праздника Петра и Павла.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter