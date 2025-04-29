День Петра и Павла 2025: какие приметы, традиции и как наши предки отмечали этот праздник

День Петра и Павла — один из церковных праздников. День в честь памяти двух верховных апостолов.

Апостолы, известны как последователи Христа, начали свою миссию после его смерти и воскресения, проповедуя Евангелие по всему миру.

В 2025 году православные украинцы отмечают День Петра и Павла 29 июня. По сей день верующие со всего мира молятся святым о защите и заступничестве.

Традиции в День Петра и Павла

В этот церковный праздник принято утром сходить в церковь. Там обычно верующие молятся перед иконами апостолов Петра и Павла и просят у них покровительства и благословения.

В этот день можно святить воду и разнотравье. Раньше его люди должны были собирать собственноручно.

Дом накануне праздника наши предки убирали, белили стены и украшали иконы и окна рушниками.

Вечером нужно приготовить ужин и подать блюда из рыбы. Ужин должен быть щедрым, ведь это первый день после окончания поста.

За столом раньше могли петь такие строки: “А на Петра вода теплая, только купаться, ой, на Петра лицо белое, только целоваться”. Еду со стола после празднования не убирали, чтобы почтить память умерших родственников.

Вдобавок важно было приготовить мандрики — лепешки из пшеничного теста, сыворотки, масленки, яиц и сыра. Они были похожи на современные сырники, а их название связано с путешествиями апостолов.

На День Петра и Павла начинался период свадеб. Раньше считали, что пары, которые поженятся в этом месяце, будут счастливы всю жизнь. А также в этот день открывали рыболовный сезон.

Также молодежь могла просто устраивать гуляния на полях, но позже начиналась активная работа по сбору урожая.

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Приметы на День Петра и Павла

если идет дождь, урожай зерна будет хорошим;

если в этот день жарко, жди морозного Рождества;

если на Петра и Павла будет холодно, год будет голодный;

наши предки считали, что если не спать в ночь на Петра и Павла, то на следующий год у тебя будет счастье и здоровье;

если кукушка перестала ковать за неделю до праздника, то зима будет ранней;

нельзя есть фрукты и овощи нового урожая, поскольку это может привести к неурожаю в следующем году.

Что нельзя делать на День Петра и Павла

Верующие говорят, что есть несколько вещей, которые нельзя делать в День Петра и Павла. Если ты нарушишь запреты, то можешь навлечь на себя беду. В этот день нельзя:

заниматься тяжелой физической работой и домашними делами;

шить и вязать, заниматься рукоделием;

купаться в водоёмах — повышается вероятность несчастного случая на воде;

давать и брать что-то взаймы;

ходить в лес.

А раньше мы рассказывали, какая история праздника Петра и Павла.

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