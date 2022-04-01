У бомбосховищі з піснями та гумором. Як Злата Огнєвіч виступала для наших військових

Українські зірки роблять все можливе, щоб допомогти військовим та переселенцям. Відкривають координаційні центри, збирають мільйони на благодійних концертах та купують необхідну техніку.
А також треба підіймати бойовий дух. Українська співачка Злата Огнєвіч виступила для українських воїнів у бомбосховищі.
Разом з артистами гурту Без обмежень вона виступила на імпровізованій сцені.
Разом з артистами гурту Без обмежень вона виступила на імпровізованій сцені.
До них долучилися гумористи Олександр Пікалов і Євген Кошовий.
— Скажу, що бойовий дух, мотивованість — на найвищому рівні! Ми всі віримо в нашу перемогу, – зазначила Огнєвіч.
Злата сказала, що для неї честь співати для бійців, наголосивши, що під час таких виступів вона подумки надсилає кожному силу та підтримку.
Відчуваю бойовий дух і піднесення! Наші бійці — герої та сила.
Відчуваю бойовий дух і піднесення! Наші бійці — герої та сила.
Україну підтримують також всесвітньо відомі співаки. Легендарний німецький гурт Scorpions змінили текст пісні Wind of Change! Це зробили задля підтримки України.