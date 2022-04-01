Шоу-біз

У бомбосховищі з піснями та гумором. Як Злата Огнєвіч виступала для наших військових

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Квітня 2022, 23:45
Злата Огнєвіч виступила у бомбосховищі для українських військових
Фото: Instagram

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