Будемо разом пліч-о-пліч: KHAYAT випустив пісню про єднання українців

Можливо, кілька місяців тому ця пісня мала б ноти романтики. Вона могла б навіть стати для когось тією самою “нашою”. Її обрали б для першого танцю молодят.

Однак пісня Під дощем від KHAYAT вийшла в один довгий день війни, що вже продовжується понад місяць. Усе для того, щоб нагадати українцям про те, що відрізняє нас від ворога. Про найголовніше:

Де б ми не знаходились, як би важко нам не було, наша найважливіша місія, попри біль і спустошення – оберігати одне одного.

Співак створив її, залучивши до роботи свого батька, який написав гітарну партію. Бабуся ж спробувала себе у якості оператора. Тому не дивно, що після прослуховування хочеться лише одного – обійняти своїх рідних та близьких людей.

А нам же залишається ще безліч “можливо”. Можливо, скоро ми прокинемось від хорошої звістки зранку, можливо, нам вдасться обійняти всіх українців, чого б так хотілося, можливо, ми будемо радіти разом саме під цю пісню, можливо хтось під неї закохається.

А поки слухаємо українське, оберігаємо одне одного і робимо усе можливе задля нашої спільної перемоги. Бо кожна наша дія – важлива. Навіть якщо вона здається незначною.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч разом з гуртом Без обмежень виступила на імпровізованій сцені для наших військових.