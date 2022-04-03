Він хотів співати пісні, але прийшла війна. Як 3-річний хлопчик Леон надихає українців на перемогу

Своїм співом на всі груди, як ми розвеселимо Україну, хлопчик надихнув всіх українців. Йому всього лише три з половиною рочки, але він знає, що таке війна і як вона звучить.

Він разом з мамою, татом та братиком тікали з Ірпеня після того, як 24 лютого прокинулись, як і вся країна, від вибухів.

Спочатку вони поїхали до Василькова, але палати почав і він. Тому далі довелось рухатись навмання, кудись на захід.

Тепер у відносно тихому місці тягнеться до прекрасного – мистецтва музики.

У житті він сором’язливий, але знає, як по-дорослому, притупцюючи ніжкою і гордо задираючи носа вгору, співати пісню, що стала справжнім гі́мном цієї війни.

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Цю пісню знають всі в Україні та за її межами. Леон не став винятком та вивчив її дуже швидко. Він наспівує її тепер скрізь.

Батько знімав хлопчика на відео лише для сімейного архіву, але наступного дня після публікації воно розлетілося усім світом.

Можливо, з часом він виросте у напрочуд відомого українського співака, такого як, наприклад, KHAYAT. До речі, читай, як він випустив пісню про єднання українців.