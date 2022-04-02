Драко Малфой теж з нами! Актор Том Фелтон заспівав пісню в підтримку України

Зірки шоу-бізу зі всього світу згуртувалися на підтримку України після повномасштабного вторгнення Росії на нашу територію.
Лави прихильників України поповнив і британський актор і співак Том Фелтон, відомий роллю Драко Малфоя у фільмах про Гаррі Поттера.
На своїй сторінці в Instagram Фелтон заспівав на підтримку України.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Tom Felton (@t22felton)
Допис, поширений Tom Felton (@t22felton)
Висловлюю солідарність і молюся за весь український народ, всіх людей у Росії, хто мужньо протистояв цим нападам, і всіх постраждалих. Ми з вами, — написав Фелтон на своїй сторінці.
Висловлюю солідарність і молюся за весь український народ, всіх людей у Росії, хто мужньо протистояв цим нападам, і всіх постраждалих. Ми з вами, — написав Фелтон на своїй сторінці.
Тим часом режисер фільму про Бонда Кері Фукунага прибув до Києва. До цього він пробув у Львові понад тиждень разом із благодійним проектом World Central Kitchen.