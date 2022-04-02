Шоу-биз

Драко Малфой тоже с нами! Актер Том Фелтон спел песню в поддержку Украины

Елена Яковлева, редактор сайта 02 апреля 2022, 20:52
Том Фелтон підтримує Україну - актор заспівав для українців
Фото: Instagram

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