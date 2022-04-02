Драко Малфой тоже с нами! Актер Том Фелтон спел песню в поддержку Украины

Звезды шоу-биза со всего мира сплотились в поддержку Украины после полномасштабного вторжения России на нашу территорию.

Скамьи поклонников Украины пополнил и британский актер и певец Том Фелтон, известный ролью Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере.

На своей странице в Instagram Фелтон спел в поддержку Украины.

Выражаю солидарность и молюсь за весь украинский народ, всех людей в России, кто мужественно противостоял этим нападениям, и всех пострадавших. Мы с вами, – написал Фелтон на своей странице.

Тем временем режиссер фильма о Бонде Кэри Фукунага прибыл в Киев. До этого он пробыл во Львове больше недели вместе с благотворительным проектом World Central Kitchen.