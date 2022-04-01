Шоу-биз

Киноискусство не осталось в стороне. Режиссер последнего фильма о Бонде Кэри Фукунага прибыл в Киев

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 апреля 2022, 17:30
Кері Фукунага Київ

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