Киноискусство не осталось в стороне. Режиссер последнего фильма о Бонде Кэри Фукунага прибыл в Киев

Украину поддерживают всемирно известные деятели культуры и искусства. В столицу прибыл режиссер последнего фильма Бондианы Не время умирать Кэри Фукунага.

До этого он пробыл во Львове более недели вместе с благотворительным проектом World Central Kitchen. В Instagram он выкладывал фото украинцев и поддерживал переселенцев.

Также во Львове Фукунага присоединился к проекту World Central Kitchen — основанной в 2010 году знаменитым шеф-поваром Хосе Андресом организации, которая занимается организацией питания после стихийных бедствий.

В сети шутят, что новый фильм о Бонде будет сниматься в Киеве, а главным героем станет солдат ВСУ.

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