Он дал мне надежду! Шеф-повар Хосе Андрес о работе в Украине во время войны, украинцев и Зеленского

Хосе Андрес — испанско-американский шеф-повар. В 2010 году основал некоммерческую организацию World Central Kitchen, которая обеспечила едой жертв землетрясения в Гаити.

Команда шеф-повара продолжает работу в горячих точках мира, сейчас они в Украине.

— Наша команда приземлилась на месте событий за считанные часы после того, как началась война.

Мы выбрали поселок Медика на польско-украинской границе, потому что это направление стало главным для пересечения украинцами границы с Польшей в направлении Европы.

Кое-где люди стояли в очереди 2-4 дня поэтому, конечно, нуждались в пище. Они пересекали границу пешком, на машинах, на автобусах — и все они должны были есть.

После этого мы начали кормить людей и во временных убежищах, где люди могут останавливаться на несколько дней и отправляться дальше. Таким образом, мы начали расширять зону работы от кухни в Перемышле.

В какой-то момент стало ясно, что мы должны расширяться еще больше, поэтому Львов стал нашей штаб-квартирой. Мы начали работать с многими партнерами: ресторанные компании, кейтеринговые службы, фудтраки.

Сейчас я во Львове, в помещении, которое было детским садом, а сейчас стало убежищем. Это укрытие дает кров над головой и горячую еду сотням украинцев.

— Я пытаюсь сосредоточиться на стратегии, у нас большая команда, взаимодействующая с поварами.

Но, например, есть шеф Александр Шостак из Херсона и его партнеры. Есть много удивительных людей: есть ресторанная сеть Mafia, которые делают очень много. Вскоре я подробнее расскажу обо всех наших партнерах в своем Twitter.

— Таких историй очень много. Я бы хотел, чтобы это были единичные истории, но, к сожалению, их было много.

Когда женщина говорит тебе, что муж погиб. Когда ребенок говорит, что он уехал за границу без отца. Когда мать или бабушка пытаются оградить детей от ужаса войны. Это ужасно, что тысячи детей должны через это пройти.

Даже здесь, во Львове — хотя ракеты целили уже и по этому городу — мы чувствуем себя как в любом обычном городе в Европе. Но в то же время ты понимаешь, что эта ситуация совсем не обычная.

В любой день может упасть бомба. И в то же время не так далеко другие украинцы страдают от бомбардировки, скрываются от обстрелов или чувствуют голод. И это все без всякого логического обоснования. Зачем эта война?

A message from Lviv! Thanks to you, @WCKitchen teams with our #ChefsForUkraine partners have served 3.5 million meals, distributed 2,000 tons of food across Ukraine & are now delivering 250,000 meals every day! And we will keep standing with the Ukrainian people! ???????? Love you all! pic.twitter.com/N3EvCZcQFk