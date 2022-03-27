Он дал мне надежду! Шеф-повар Хосе Андрес о работе в Украине во время войны, украинцев и Зеленского

Хосе Андрес — испанско-американский шеф-повар. В 2010 году основал некоммерческую организацию World Central Kitchen, которая обеспечила едой жертв землетрясения в Гаити.

Команда шеф-повара продолжает работу в горячих точках мира, сейчас они в Украине.

Начало работы в Украине

— Как вы начали работу в Украине и как масштабировали производство?

— Наша команда приземлилась на месте событий за считанные часы после того, как началась война.

Мы выбрали поселок Медика на польско-украинской границе, потому что это направление стало главным для пересечения украинцами границы с Польшей в направлении Европы.

После этого мы начали покрывать другие пункты пересечения границы: с Румынией, Венгрией, Словакией, Молдовой.

Кое-где люди стояли в очереди 2-4 дня поэтому, конечно, нуждались в пище. Они пересекали границу пешком, на машинах, на автобусах — и все они должны были есть.

После этого мы начали кормить людей и во временных убежищах, где люди могут останавливаться на несколько дней и отправляться дальше. Таким образом, мы начали расширять зону работы от кухни в Перемышле.

В какой-то момент стало ясно, что мы должны расширяться еще больше, поэтому Львов стал нашей штаб-квартирой. Мы начали работать с многими партнерами: ресторанные компании, кейтеринговые службы, фудтраки.

Сейчас я во Львове, в помещении, которое было детским садом, а сейчас стало убежищем. Это укрытие дает кров над головой и горячую еду сотням украинцев.

— Можете выделить кого-нибудь из украинских шефов, с кем активно работаете?

— Я пытаюсь сосредоточиться на стратегии, у нас большая команда, взаимодействующая с поварами.

Но, например, есть шеф Александр Шостак из Херсона и его партнеры. Есть много удивительных людей: есть ресторанная сеть Mafia, которые делают очень много. Вскоре я подробнее расскажу обо всех наших партнерах в своем Twitter.

Как поразили украинцы

— У вас была возможность общаться со многими пострадавшими, были ли истории, которые особенно вас поразили?

— Таких историй очень много. Я бы хотел, чтобы это были единичные истории, но, к сожалению, их было много.

Когда женщина говорит тебе, что муж погиб. Когда ребенок говорит, что он уехал за границу без отца. Когда мать или бабушка пытаются оградить детей от ужаса войны. Это ужасно, что тысячи детей должны через это пройти.

Если вы не проходили через войну сами, вы никогда не можете понять этот ужас.

Даже здесь, во Львове — хотя ракеты целили уже и по этому городу — мы чувствуем себя как в любом обычном городе в Европе. Но в то же время ты понимаешь, что эта ситуация совсем не обычная.

В любой день может упасть бомба. И в то же время не так далеко другие украинцы страдают от бомбардировки, скрываются от обстрелов или чувствуют голод. И это все без всякого логического обоснования. Зачем эта война?

A message from Lviv! Thanks to you, @WCKitchen teams with our #ChefsForUkraine partners have served 3.5 million meals, distributed 2,000 tons of food across Ukraine & are now delivering 250,000 meals every day! And we will keep standing with the Ukrainian people! ???????? Love you all! pic.twitter.com/N3EvCZcQFk — José Andrés (@chefjoseandres) March 25, 2022

О мотивации работы в Украине

— Как вы находите для себя мотивацию? Что заставляет вас продолжать работу?

— Я надеюсь, что люди во всем мире смогут разделить печаль и страдания украинского народа.

Думаю, Зеленский сейчас не только президент Украины, он становится светом для всего человечества. И я считаю, что это очень важно. Нам нужно больше таких лидеров как Зеленский.

В его речах, в его посещениях больниц, он не только защищает свою страну, он борется за демократию, свободу и лучшее будущее для всего мира.

К сожалению, Украина не получает достаточно поддержки от НАТО и Европейского Союза. К сожалению. Не видим мы в действии и ООН, я ожидал от них большего. Ваш президент не может позволить себе это сказать, а я могу. Я бы хотел, чтобы мы все могли делать больше.

In Lviv, WCK partner Pasta Cafe makes 4,000 meals a day with their 3 restaurants combined—a joint effort! Their plating area is full of food donations & volunteers from the city.



Following the missile attacks in Lviv today, all our team & partners are safe. #ChefsForUkraine pic.twitter.com/xwDaWiY21J — World Central Kitchen (@WCKitchen) March 26, 2022

Но это невероятно — как Зеленскому удалось объединить весь украинский народ. Объединить целый народ вокруг идеи, что нельзя разрешать авторитарному вождю указывать, что ему делать.

Вокруг идеи, что Украина будет свободной. И в этом процессе Украина борется за весь мир!

Я люблю его, он сделал невероятное, он дал мне надежду.

Он давно уже мог покинуть страну, оставить войну генералам, но остается здесь, ведет украинцев вперед и заботится о том, чтобы о его народе не забыли в мире. Это просто поражает!

— Каков главный вызов для вашей команды в Украине во время войны?

— Разница состоит в (масштабе — ред.). Обычно, когда мы работаем — например, на месте урагана — речь идет об отдельном городе или регионе.

В Украине сейчас вся страна находится в условиях войны. В первый день, когда мы приехали в Медику, я увидел, как бывшие пожарные сидели и готовили суп. К ним подошла женщина, которая предложила помощь, предложила дать еду или увезти их куда-нибудь.

И это показывает ситуацию по всей стране: вся Украина помогает друг другу. Все пытаются что-либо делать, находить способы быть полезными. И это невероятно!

Война — это ураган, который никогда не заканчивается. Мы начинаем уже пятую неделю войны, и начинает казаться, что мы привыкаем к ней. Это такая удивительная новая нормальность. Хотя мы понимаем, сколько людей вокруг потеряли любимых, потеряли дом или прежнюю жизнь в целом.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко также не стоит в стороне. Он сначала готовил еду в Киеве, а потом уехал во Львов, ведь там большое количество переселенцев. Ранее Евгений Клопотенко в своем интервью рассказывал о волонтерстве.