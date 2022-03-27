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Він дав мені надію! Шеф-кухар Хосе Андрес про роботу в Україні під час війни, українців та Зеленського

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Березня 2022, 17:00
Шеф-кухар Хосе Андрес пр роботу в Україні під час війни
Фото: Instagram

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