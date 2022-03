Він дав мені надію! Шеф-кухар Хосе Андрес про роботу в Україні під час війни, українців та Зеленського

Хосе Андрес — іспансько-американський шеф-кухар. У 2010 році заснував неприбуткову організацію World Central Kitchen, яка забезпечила їжею жертв землетрусу в Гаїті.

Команда шеф-кухаря продовжує роботу в гарячих точках світу, нині вони в Україні.

— Наша команда приземлилася на місці подій за лічені години після того, як почалася війна.

Ми обрали селище Медика на польсько-українському кордоні, тому що цей напрямок став головним для перетину українцями кордону з Польщею в напрямку Європи.

Подекуди люди стояли в черзі 2-4 дні, тому, ясна річ, потребували їжі. Вони перетинали кордон пішки, на автівках, на автобусах — і всі вони повинні були їсти.

Після цього ми почали годувати людей і в тимчасових сховищах, де люди можуть зупинятися на кілька днів і вирушати далі. Тож таким чином ми почали розширювати зону роботи від кухні в Перемишлі.

У певний момент стало зрозуміло, що ми повинні розширюватися ще більше, тож Львів став нашою штаб-квартирою. Ми почали працювати з багатьма партнерами: ресторанні компанії, кейтерингові служби, фудтраки.

Зараз я у Львові, у приміщенні, яке було дитячим садком, а зараз стало сховищем. Це сховище дає покрівлю над головою та гарячу їжу сотням українців.

— Я намагаюся зосереджуватися на стратегії, у нас велика команда, яка взаємодіє з кухарями.

Але, наприклад, є шеф Олександр Шостак із Херсона та його партнери. Є багато надзвичайних людей: є ресторанна мережа Mafia, які роблять дуже багато. Незабаром я детальніше розповім про всіх наших партнерів у своєму Twitter.

Коли жінка каже тобі, що її чоловік загинув. Коли дитина каже, що вона виїхала за кордон без батька. Коли матір чи бабуся намагаються захистити дітей від жахіття війни. Це жахливо, що тисячі дітей мусять через це пройти.

Навіть тут, у Львові — хоча ракети цілили вже й по цьому місту — ми відчуваємо себе, як у будь-якому звичайному місті в Європі. Але водночас ти розумієш, що ця ситуація зовсім не звичайна.

У будь-який день може впасти бомба. І водночас не так далеко інші українці страждають від бомбардувань, переховуються від обстрілів чи відчувають голод. І це все — без жодного логічного обґрунтування. Навіщо ця війна?

A message from Lviv! Thanks to you, @WCKitchen teams with our #ChefsForUkraine partners have served 3.5 million meals, distributed 2,000 tons of food across Ukraine & are now delivering 250,000 meals every day! And we will keep standing with the Ukrainian people! ???????? Love you all! pic.twitter.com/N3EvCZcQFk