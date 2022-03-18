Кава по-українськи й тонни їжі: Євген Клопотенко про кулінарну творчість та волонтерство під час війни

Президент України Володимир Зеленський закликав бізнес не зупинятися та підтримувати економіку держави у цей складний час.

Ресторатори об’єдналися і працюють на благо армії, територіальної оборони та людей у бомбосховищах.

Євген Клопотенко — кулінарний експерт та ресторатор — також долучився до допомоги. Його називають одним із найвідоміших промоутерів українського борщу.

Кава по-українськи

Євген розповів про гастрономічну новинку — каву по-українськи.

Щоб поширити культурну експансію, ми об’єдналися і зробили каву по-українськи. Надихнулись тим, як готують каву в турці наші військові. Вона міцна, як український народ.

— Ми плануємо запустити її на світову арену. Це буде ще один внесок у перемогу.

Ресторатор висловив сподівання на те, що за кілька років можна буде випити філіжанку такої кави, наприклад, в Італії.

Про допомогу

Шеф-кухар розповів, що кожного дня обсяг роботи збільшується. Готуються тонни їжі. В ресторані Євгена щодня готують понад півтори тисячі порцій.

Ресторатор налагодив процес у Києві та поїхав робити те саме у Львів. Адже саме там перебуває велика частина вимушених переселенців.

Зараз розгортається польова кухня для тих, хто цього найбільше потребує.

Ми взяли кав’ярню в оренду. У ній будемо годувати людей, у яких немає змоги купити собі поїсти. Готуватимемо українські страви та нову каву.

Своєю метою Євген бачить нагодувати всіх, хто цього потребує.

Їжа для військових

Сухпайки, які я бачив до війни — це щось прекрасне. Вважаю, що вони світового зразка. Там є борщ, кава, печиво.

Шеф зізнається, що після реформи шкільного харчування хотів би дійти і до сухпайків. Щоб вони були ще якісніші та збалансованіші.

Як харчуватися

Зараз ми не говоримо про здорове харчування. Забудьте про це. Потрібно, щоб організм отримував калорії — вуглеводи.

Якщо є змога, їжте каші та хліб. Пийте достатню кількість води. Цього досить.

Найгірше зараз — не їсти взагалі. В цей час варто забути про правила та їсти все. Це потрібно для виживання.

Пам’ятайте, дуже скоро війна закінчиться. Якщо ти не знаєш, що поживного приготувати, ми розповідали про швидкі та прості страви з картоплі та круп.