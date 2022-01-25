Батьківство

Нагетси замість котлет. Розповідаємо про результати й виклики реформи шкільного харчування

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 25 Січня 2022, 16:05
Реформа шкільного харчування
Фото: Pexels

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Нагетси замість котлет. Розповідаємо про результати й виклики реформи шкільного харчування
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