Освічені та безробітні: чому 35% молодих українок опинилися поза ринком праці

У Києві оприлюднили результати масштабного дослідження Дівчата та молоді жінки поза освітою, зайнятістю та професійним навчанням в Україні, які змушують серйозно замислитися над майбутнім людського капіталу країни.

Цифри вражають: 35% молодих українок сьогодні перебувають у статусі NEET — вони не мають роботи, не здобувають освіту та не проходять жодних тренінгів.

Презентація звіту відбулася за ініціативи ГО ІСАР Єднання, Дитячого фонду ООН в Україні та Міністерства молоді та спорту. Про деталі розповів Укрінформ.

Статистика втраченого потенціалу

Загалом за бортом активного соціально-економічного життя опинилися 1,34 мільйона дівчат та жінок віком від 15 до 34 років. Соціологи зазначають тривожний гендерний розрив: якщо серед чоловіків частка NEET становить лише 11,8%, то серед жінок цей показник утричі вищий.

Найбільш критична ситуація спостерігається у віковій групі 25–29 років — тут поза ринком праці та освітою перебуває майже кожна друга жінка (48,7%). Найбільший парадокс полягає в тому, що це не питання відсутності кваліфікації: 70% жінок із цієї категорії мають вищу або фахову передвищу освіту.

Чому жінки зникають із ринку праці

Дослідники виділяють кілька ключових бар’єрів, які тримають жінок у соціальній ізоляції. По-перше, це доглядова праця: 67,5% респонденток NEET зайняті сімейними обов’язками та вихованням дітей.

По-друге, це географічний чинник — 41% таких жінок мешкають у селах, де доступ до вакансій чи навчання вкрай обмежений.

Також не варто забувати про дискримінацію: кожна п’ята жінка стикалася з упередженістю роботодавців ще на етапі пошуку роботи.

Повномасштабна війна лише поглибила ці проблеми, створивши нові вразливі групи: ВПО, дружини та вдови військовослужбовців, ветеранки.

Виконавчий директор ІСАР Єднання Володимир Шейгус наголосив на стратегічній важливості цих даних:

Це дослідження про нашу стабільність, майбутнє та можливості, а також про те, яку країну ми будемо мати завтра. Питання працевлаштування ніколи не було на останньому місці, а особливо зараз, коли в країні війна, якої ми не чекали. Дуже важливо правильно скористатися цими даними й зрозуміти, що ми з цим маємо зробити окремо або спільно.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний підкреслив, що статус NEET для багатьох українок — це не свідомий вибір, а результат обставин, з якими важко впоратися самотужки.

— Якщо ми говоримо сьогодні про жінок, то це дуже часто є освічені молоді жінки, молоді мами, які опинилися між війною, турботою про дітей, старших родичів, з відсутністю садочка, безпечної школи й браком гнучких програм навчання. Наше завдання зробити так, щоб саме цей бар’єр зник. Щоб жінки не витрачали сили на випробування цієї стіни, а отримали всі можливості для того, щоб реалізувати себе і стати частиною та основою для нашої молодої країни і нашого молодого процвітаючого суспільства, — зауважив міністр.

Про дослідження

Збір даних відбувався у жовтні–листопаді 2025 року за комплексною методикою: від глибинних інтерв’ю з експертами та представницями важкодоступних груп до широкого опитування понад 500 респонденток у всіх регіонах України.

