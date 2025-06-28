Дозвілля Опитування

Працювали б за менше ніж 20 тисяч: настрої на українському ринку праці

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 28 Червня 2025, 15:00
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Фото Pexels

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