Працювали б за менше ніж 20 тисяч: настрої на українському ринку праці

Попри війну й економічні труднощі, українці активно шукають роботу. Але ринок праці лишається розбалансованим. Наразі відомо, що 80% безробітних готові працювати менш ніж за 20 тисяч гривень на місяць, проте влаштуватися на повний день вдається далеко не всім. Причини — не лише у зарплатах, а й у форматі зайнятості та очікуваннях.

Про це свідчать результати дослідження Оцінка ринку праці України 2024-2025, зазначив Укрінформ.

На що українці звертають увагу під час вибору роботи

Під час опитування безробітних експерти з’ясовували, що для українців найважливіше при виборі роботи.

— Коли ми ставили питання безробітним, що для них найбільш важливе в працевлаштуванні, зарплата виходила на перше місце, — каже голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колеснікова.

Але коли дійшло до конкретних сум, з’ясувалося: лише кожен п’ятий кандидат хоче отримувати понад 20 тисяч гривень.

Водночас середня зарплата на початку 2025 року становила приблизно 22 500, тоді як за даними Пенсійного фонду, середній фактичний дохід восени 2024-го був 18 021, а навесні 2025-го — 19 856.

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Парадокс очікувань

Олена Колеснікова підкреслила, що попри готовність бізнесу платити більше, знайти людей складно. Основна причина — зайнятість.

За результатами дослідження, лише 56% безробітних готові працювати повний робочий день, тоді як 94% роботодавців шукають саме таких працівників. Ця різниця й створює напругу на ринку праці.

До того ж хоч після пандемії та під час війни багато хто очікував зростання попиту на віддалену зайнятість, на практиці все інакше. Лише 22% безробітних висловили бажання працювати дистанційно. Ще менше (15% компаній) готові надати таку можливість.

Український ринок праці також стикається з серйозним браком людей у деяких галузях знань. За словами експертки, найбільше не вистачає водіїв (до 8 000 вакансій) та швачок (приблизно 3 000).

Причина дефіциту швачок, попри їхню нібито достатню підготовку, полягає у кваліфікаційних особливостях. Після навчання фахівчині здебільшого не хочуть працювати за базовою професією — більшість із них отримують дипломи дизайнерів, конструкторів або технологів. Тож ринок має попит, проте немає, кому працювати.

Підсумки дослідження свідчать, що ключовими проблемами ринку праці залишаються невідповідність очікувань роботодавців і працівників, нестача мотивації до повної зайнятості, а також неузгодженість професійної освіти з потребами економіки.

На думку фахівців, без гнучкого підходу до організації праці, зміни підходів у професійній освіті та перегляду формату зайнятості — українська економіка не зможе забезпечити себе необхідними кадрами для відновлення становища.

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