Вакансій більше, ніж охочих: топові професії та зарплати у Києві

Київський ринок праці відчуває гострий дефіцит кваліфікованих робітників.

За даними Київської служби зайнятості, найбільший попит спостерігається на монтажників радіоелектронної апаратури та приладів, а також на водіїв.

Які вакансії в топі та скільки платять

Серед близько 5500 актуальних вакансій у столиці лідером є позиція монтажника радіоелектронної апаратури та приладів, на яку відкрито майже 300 пропозицій.

Середня заробітна плата для таких фахівців становить близько 27 000 гривень.

Друге місце посідають водії автотранспортних засобів із майже 200 вакансіями та середньою зарплатою до 22 000 грн.

Проте, деякі компанії у сфері логістики та перевезень готові платити водіям до 100 000 грн.

На третій позиції за кількістю пропозицій — продавці-консультанти, для яких відкрито понад 120 вакансій.

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Інші затребувані професії

Крім вищезгаданих, значний попит також мають:

кухарі;

бухгалтери;

продавці продовольчих товарів;

помічники вихователя;

електромонтери;

медичні сестри/медбрати;

слюсарі-ремонтники.

Ринок праці також активно шукає вихователів, вантажників, охоронців, інженерів, слюсарів-сантехніків, електрогазозварників, підсобних робітників та малярів.

Причини дефіциту кадрів

Дефіцит робочої сили в Україні є прямим наслідком повномасштабного вторгнення та мобілізації.

Власник компанії, що спеціалізується на ремонтних та будівельних роботах, зазначає, що нинішній час є сприятливим для молоді, а також для пенсіонерів, які все ще можуть активно працювати у цих сферах.

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