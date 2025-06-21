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Вакансій більше, ніж охочих: топові професії та зарплати у Києві

Марія Дзюба, редакторка сайту 21 Червня 2025, 13:00
Вакансій більше, ніж охочих: топові професії та зарплати у Києві
Фото Getty Images

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