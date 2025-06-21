Вакансий больше, чем желающих: топовые профессии и зарплаты в Киеве

Киевский рынок труда столкнулся с острой нехваткой квалифицированных рабочих.

По данным Киевской службы занятости, наибольший спрос наблюдается на монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, а также на водителей.

Какие вакансии в топе и сколько платят

Среди почти 5500 актуальных вакансий в столице лидирует позиция монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов, по которой открыто около 300 предложений.

Средняя заработная плата для таких специалистов составляет приблизительно 27 000 гривен.

На втором месте по количеству вакансий находятся водители автотранспортных средств — почти 200 предложений со средней зарплатой до 22 000 грн.

Однако некоторые компании в сфере логистики и перевозок готовы платить водителям до 100 000 грн.

Третью позицию по числу предложений занимают продавцы-консультанты, для которых открыто более 120 вакансий.

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Другие востребованные профессии

Помимо вышеупомянутых, значительный спрос также наблюдается на:

повара;

бухгалтеры;

продавцы продовольственных товаров;

помощники воспитателя;

электромонтеры;

медицинские сестры/медбратья;

слесари-ремонтники.

Рынок труда активно ищет также воспитателей, грузчиков, охранников, инженеров, слесарей-сантехников, электрогазосварщиков, подсобных рабочих и маляров.

Причины дефицита кадров

Дефицит рабочей силы в Украине является прямым следствием полномасштабного вторжения и мобилизации.

Владелец компании, специализирующейся на ремонтных и строительных работах, отмечает, что нынешнее время благоприятно как для молодёжи, так и для пенсионеров, которые всё ещё могут активно работать в этих сферах.

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