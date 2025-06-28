Работали бы за меньше 20 тысяч: обстановка на украинском рынке труда

Несмотря на войну и экономические трудности, украинцы активно ищут работу. Но рынок труда остается разбалансированным. Известно, что 80% безработных готовы работать менее чем за 20 тысяч гривен в месяц, однако устроиться на полный день удается далеко не всем. Причины — не только в зарплатах, но и в формате занятости и ожиданиях.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Оценка рынка труда Украины 2024-2025, отметил Укринформ.

На что украинцы обращают внимание при выборе работы

Во время опроса безработных эксперты выясняли, что для украинцев самое важное при выборе работы.

— Когда мы задавали вопрос безработным, что для них наиболее важно в трудоустройстве, зарплата выходила на первое место, — говорит председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

Но когда дошло до конкретных сумм, выяснилось: лишь каждый пятый кандидат хочет получать более 20 тысяч гривен.

В то же время средняя зарплата в начале 2025 года составляла примерно 22 500, тогда как по данным Пенсионного фонда, средний фактический доход осенью 2024-го был 18 021, а весной 2025-го — 19 856.

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Парадокс ожиданий

Елена Колесникова подчеркнула, что несмотря на готовность бизнеса платить больше, найти людей сложно. Основная причина — занятость.

По результатам исследования, только 56% безработных готовы работать полный рабочий день, тогда как 94% работодателей ищут именно таких работников. Эта разница и создает напряжение на рынке труда.

К тому же, хотя после пандемии и во время войны многие ожидали роста спроса на удаленную занятость, на практике все иначе. Лишь 22% безработных выразили желание работать дистанционно. Еще меньше (15% компаний) готовы предоставить такую возможность.

Украинский рынок труда также сталкивается и с серьезной нехваткой людей в некоторых областях знаний. По словам эксперта, больше всего не хватает водителей (до 8 000 вакансий) и швей (примерно 3 000).

Причина дефицита швей, несмотря на их якобы достаточную подготовку, заключается в квалификационных особенностях. После обучения специалисты в основном не хотят работать по базовой профессии — большинство из них получают дипломы дизайнеров, конструкторов или технологов. Поэтому на рынке есть спрос, однако некому работать.

Итоги исследования свидетельствуют, что ключевыми проблемами рынка труда остаются несоответствие ожиданий работодателей и работников, недостаток мотивации к полной занятости, а также несогласованность профессионального образования с потребностями экономики.

По мнению специалистов, без гибкого подхода к организации труда, изменения подходов в профессиональном образовании и пересмотра формата занятости — украинская экономика не сможет обеспечить себя необходимыми кадрами для восстановления положения.

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