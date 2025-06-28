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Работали бы за меньше 20 тысяч: обстановка на украинском рынке труда

Анастасия Жиденко, редактор сайта 28 июня 2025, 15:00
зарплата
Фото Pexels

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