Наггетсы вместо котлет. Рассказываем о вызовах и результатах реформы школьного питания

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Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 25 января 2022, 16:05
Реформа шкільного харчування
Фото: Pexels

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