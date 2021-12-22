Чи потрібні сіль та цукор в дитячому харчуванні — коментар нутриціологині

Нині у світі популярною стає увага до свого здоров’я та відповідного харчування. До цього насамперед намагаються привчити дітей, запроваджують нові меню в шкільних їдальнях, а батьки вдома прибирають із раціону все шкідливе.

Сіль

Однією з умов правильного харчування є мінімізація вживання солі.

Навіть якщо ти зовсім не додаєш солі до своїх страв, то все одно її споживаєш. Навіть у солодких десертах є значна кількість солі, яка шкідлива для дорослого організму.

Тільки уяви тоді, що вона може зробити з дитячим.

Саме тому у новому шкільному меню за нормами зменшили кількість солі удвічі й звели до мінімуму вживання цукру.

Нове меню вже кілька років впроваджує в школах шеф-реформатор Євген Клопотенко. У своєму Instagram він разом з нутриціологинею, радницею UNICEF з питань харчування Анастасією Голобородько розповіли, чим це шкідливо та чому їх прибирають зі шкільних їдалень.

Дуже багато солі в різних продуктах, і ниркам маленької дитини важко її переробляти, тому треба встановлювати норму, яку можна безпечно споживати.

— У багатьох продуктах ми можемо не бачити сіль, але це не значить, що її там нема. Треба уважно читати склад продукту, адже навіть у солодких десертах є сіль, — каже нутриціологиня.

Анастасія розповідає, що вживання солі у великих кількостях може призвести до хвороб серця та судин.

Тож усе частіше ми можемо бачити, що атеросклероз та проблеми з тиском — це вже захворювання не літніх людей, а молодих. Навіть підлітки можуть страждати на ці хвороби.

Саме тому кількість солі в їжі треба контролювати.

Цукор

Існує такий вираз “сіль — це біла смерть, а цукор — солодка”. Тож не тільки сіль треба звести до мінімуму у власному раціоні та раціоні своєї дитини, а й цукор також.

Є дослідження, які показують, що якщо дитина постійно щодня вживатиме по 100 грамів цукру, то вже за рік її здоров’я зміниться в гіршу сторону.

Це може бути зайва вага або ж хвороби, які передаються генетично, можуть раніше датися взнаки.

Тому Анастасія Голобородько каже, що варто зважати на норми споживання солі та цукру, визначені науковцями.

Також нутриціологиня запевняє, що не варто повністю відмовлятися від солі й цукру.

Сіль обов’язково має бути для смаку, адже якщо їжа буде не смачною, але корисною, її дитина їсти не буде.

Треба додавати всього в міру. Наприклад, якщо ви до супу кладете дві ложки солі, то почніть класти одну.

Якщо п’єте чай з цукром, то поступово зменшуйте його кількість, щоб не було різкого контрасту смаку, і згодом ви зможете привчити дитину пити чай без цукру.

Дорослим, як і дітям, не варто зловживати солодким. Це мінімізує ризик багатьох хвороб та покращить стан організму. Хочемо нагадати, що раніше ми розповідали про відмову від цукру і з чого почати.