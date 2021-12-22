Нужны ли соль и сахар в детском питании — комментарий нутрициолога

Сейчас в мире становится популярным внимание к своему здоровью и соответствующему питанию. К этому, прежде всего, пытаются приучить детей, вводят новые меню в школьных столовых, а родители дома убирают из рациона все вредное.

Соль

Одним из условий правильного питания является минимизация употребления соли.

Даже если ты совсем не добавляешь соли в свои блюда, то все равно ее потребляешь. Даже в сладких десертах есть большое количество соли, которая является вредной для взрослого организма.

Только представь тогда, что она может сделать с детским.

Именно поэтому в новом школьном меню по нормам уменьшили количество соли вдвое и свели к минимуму употребление сахара.

Новое меню уже несколько лет вводит в школах шеф-реформатор Евгений Клопотенко. В своем Instagram он вместе с нутрициологом, советницей UNICEF по вопросам питания Анастасией Голобородько рассказали, чем это вредно и почему их убирают из школьных столовых.

Очень много соли в разных продуктах, и почкам маленького ребенка тяжело ее перерабатывать, поэтому нужно устанавливать норму, которую можно безопасно употреблять.

— Во многих продуктах мы не можем видеть соль, но это не значит, что ее там нет. Надо внимательно читать состав продукта, ведь даже в сладких десертах есть соль, — говорит нутрициолог.

Анастасия рассказывает, что употребление соли в больших количествах может привести к болезням сердца и сосудов.

Все чаще мы можем наблюдать, что атеросклероз и проблемы с давлением — это уже заболевание не пожилых людей, а молодых. Даже подростки могут страдать этими болезнями.

Именно поэтому количество соли в пище нужно контролировать.

Сахар

Существует такое выражение “соль — это белая смерть, а сахар — сладкая”. Не только соль надо свести к минимуму в собственном рационе и рационе своего ребенка, но и сахар тоже.

Есть исследования, которые показывают, что если ребенок постоянно каждый день будет употреблять по 100 грамм сахара, то уже через год его здоровье изменится в худшую сторону.

Это может быть лишний вес или же болезни, которые передаются генетически, могут раньше сказаться.

Поэтому, советует Анастасия Голобородько, следует учитывать нормы потребления соли и сахара, определенные учеными.

Также нутрициолог уверяет, что не стоит полностью отказываться от соли и сахара.

Соль обязательно должна быть для вкуса, ведь если еда будет невкусной, но полезной, ее ребенок есть не будет.

Надо добавлять всего в меру. Например, если вы в суп кладете две ложки соли, то начните класть одну.

Если пьете чай с сахаром, постепенно уменьшайте его количество, чтобы не было резкого контраста вкуса, и впоследствии вы сможете приучить ребенка пить чай без сахара.

Взрослым, как и детям, не стоит злоупотреблять сладким. Это минимизирует риск многих заболеваний и улучшит состояние организма. Хотим напомнить, что раньше мы рассказывали об отказе от сахара и с чего начать.