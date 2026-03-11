З 1 вересня англійська мова стане обовʼязковою в садочках — МОН

Україна робить ще один крок до євроінтеграції в освітній сфері, запроваджуючи нові стандарти для наймолодших.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки № 1/3833-26, з 1 вересня 2026 року англійська мова стає обов’язковим елементом програми для дітей віком 5–6 років у всіх закладах дошкільної освіти.

З 1 вересня у садочках будуть навчати англійської мови — Міносвіти

Реформа передбачає не лише зміну програми, а й оновлення кадрового складу дитячих садочків. Згідно з оновленими нормами, у штатні розписи закладів вводяться посади вчителів англійської мови. Розрахунок проводиться за формулою: 0,25 штатної одиниці на кожну групу старшого дошкільного віку.

Щоб перехід на нові стандарти був максимально м’яким та професійним, МОН спільно з міжнародними партнерами — Британською радою та видавництвом Cambridge University Press & Assessment — створило потужну базу підтримки:

Методичний порадник: розроблений у співпраці з видавництвом Лінгвіст, він містить готові сценарії занять та ігрові методики для старших груп.

Національна платформа: для вихователів відкрито спеціалізований розділ Preschool Educators. Він охоплює 5 методичних секцій та 49 навчальних матеріалів.

Сертифікація: Загальний обсяг курсу на платформі становить 30 годин. Весь контент адаптований до психологічних особливостей дітей 5–6 років, де акцент робиться на ігровій формі навчання та сприйнятті мови на слух.

Міністерство закликає керівників департаментів освіти та голів територіальних громад уже зараз розпочати підготовку до нового навчального року. Це стосується як проведення інвентаризації кадрових потреб, так і стимулювання вихователів до проходження навчання на цифровій платформі.

Важливо, що нові правила поширюються на заклади дошкільної освіти всіх типів і форм власності, що гарантує рівний доступ до вивчення іноземної мови для всіх українських дітей, незалежно від регіону чи статусу садочка.

Організація процесу має враховувати ігрову специфіку дошкільної освіти: заняття не повинні перетворюватися на шкільні уроки, а мають бути інтегровані в щоденну діяльність дитини через пісні, ігри та інтерактивні вправи.

