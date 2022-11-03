Для дорослих і дітей: YouTube-канали, де ти можеш вивчити англійську з нуля

Англійська мова зараз стала важливим елементом спілкування у житті кожного з нас. Особливо гостро нестача словникового запасу відчутна тим українцям, які вимушено покинули свої домівки та поїхали шукати прихистку в інших країнах.

Розмовна англійська, як правило, немає нічого спільного з тими знаннями, які ми отримуємо на шкільних уроках. А для того, щоб достеменно точно передати сенс бажаного іноземцю варто додатково вивчати англійську з курсів чи YouTube-каналів.

Ми підібрали для тебе кілька YouTube-каналів, з якими ти точно заговориш англійською!

Зараз також дивляться

YouTube-канали вивчення англійської для дорослих

Green Country English School — це українська онлайн-школа вивчення англійської мови. З викладачами та носіями мови можна займатися як за підручником, так і по відеоуроках. До того ж спеціалісти проводять підготовку до ЗНО.

Вивчення мови стане цікавішим та легшим разом з Англійською хатою. Для вивчення залучають мультфільми. Проводять також уроки із гостями-носіями мови, пояснюють різницю у звучанні тих чи інших звуків.

Також на каналі є уроки для різних рівнів знань: як для тих, хто вже досить добре знає англійську, так і для тих, хто не пам’ятає навіть алфавіту. До речі, є тут і уроки для дітей.

YouTube-канал створено для тих, хто англійську не вивчав ніколи. Тут можна вивчити граматку, розмовні теми, як правильно складати речення. Школа на платформі YouTube існує вже понад сім років і назбирала чимало позитивних відгуків користувачів.

Школа також має свій сайт та сторінки в соціальних мережах.

Викладачі Англійської по-простому навчать тебе базових висловів англійською, пояснять помилкові конструкції та здивують скороченнями, які присутні у нашому житті з народження, але ми точно про них не здогадувалися!

Відеоуроки є безплатними, але ти також можеш замовити онлайн-курс у викладача, якщо хочеш зробити свої заняття більш систематичними. За курс потрібно заплатити.

Розмовні уроки англійської та розбір мови за серіалами тобі гарантований!

Englishdom — онлайн-школа англійської. Це один із найкращих YouTube каналів для вивчення іноземної мови: тут можна переглядати фільми чи мультики та вчити базові словосполучення й фразеологізми англійської мови.

Часи, артиклі, герундій та інфінітив більше не здаватимуться тобі чимось неймовірно складним! А ще ти зможеш дізнатися про культуру американців та британців.

YouTube-канали вивчення англійської для дітей

Вивчати англійську з дітьми — це не нервово, а весело! Канал містить дуже багато дитячих пісень англійською мовою з субтитрами. Відео допоможуть малюку вивчити літери англійського алфавіту, цифри, кольори, звуки, назви тварин і ще багато іншого.

Children’s education of the 21st century — це канал, який допоможе вивчити англійську малюкам та підліткам. Він створений благодійним фондом MagneticOne.org і має на меті формування бази англомовних казок, мультфільмів та пісень, які несуть повчальний характер. Travel Kids YouTube-канал допоможе вивчити англійську на основі туризму: так дитина не лише вивчає іноземну мову, а й знайомиться з географією. Тематичні відео сподобаються підліткам, які більше дізнаються про подорожі, країни, континенти, відомі локації та наукові відкриття. А ось з якого віку починати вивчати англійську з дитиною ми розповідали тобі раніше — які підходи корисні і як зрозуміти, що дитині важко вчитися — читай у матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!