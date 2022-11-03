Для взрослых и детей: YouTube-каналы, на которых ты можешь выучить английский с нуля

Английский язык стал важным элементом общения в жизни каждого из нас. Особенно остро нехватку словарного запаса ощутили украинцы, которые вынуждено покинули свои дома и уехали искать убежище в других странах.

Разговорный английский, как правило, не имеет ничего общего с теми знаниями, которые мы получаем на школьных уроках. А для того, чтобы хорошо говорить на английском, следует дополнительно изучать язык на курсах или…по YouTube-каналам.

Мы подобрали для тебя несколько YouTube-каналов, с которыми ты точно заговоришь по-английски!

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YouTube-каналы изучения английского для взрослых

Green Country English School — это украинская онлайн-школа изучения английского языка. С преподавателями и носителями языка можно заниматься как по учебнику, так и по видеоурокам. К тому же, специалисты проводят подготовку к ВНО.

Изучение языка станет интереснее и легче вместе с Английским домом. В программу изучения включены мультфильмы. Проводят также уроки с носителями языка, объясняют разницу в звучании тех или иных звуков.

Также на канале есть уроки для разных уровней знаний: как для тех, кто уже достаточно хорошо знает английский, так и для тех, кто не помнит даже алфавита. К слову, есть здесь и уроки для детей.

YouTube-канал создан для тех, кто английский не изучал никогда. Здесь можно выучить грамматику, разговорные темы, как правильно составлять предложения. Школа на платформе YouTube существует уже более семи лет и собрала немало положительных отзывов пользователей.

У школы также есть свой сайт и страницы в социальных сетях.

Преподаватели Английского по-простому научат тебя базовым выражениям на английском, объяснят ошибочные конструкции и удивят сокращениями, которые присутствуют в нашей жизни с рождения, но мы точно о них не догадывались!

Видеоуроки бесплатные, но ты также можешь заказать онлайн-курс у преподавателя, если хочешь сделать свои занятия более системными. За курс нужно заплатить.

Разговорные уроки английского и разбор языка по популярным сериалам гарантирован!

Englishdom — онлайн-школа английского. Это один из лучших каналов YouTube для изучения иностранного языка: здесь можно просматривать фильмы или мультики и учить базовые словосочетания и фразеологизмы английского языка.

Времена, артикли, герундий и инфинитив больше не будут казаться тебе чем-то невероятно сложным! А еще ты сможешь узнать культуру американцев и британцев.

YouTube-каналы для изучения английского для детей

Учить английский с детьми — это не нервно, а весело! Канал содержит очень много детских песен на английском языке с субтитрами. Видео помогут малышу выучить буквы английского алфавита, цифры, цвета, звуки, названия животных и многое другое.

Children’s education of the 21st century — это канал, который поможет выучить английский малышам и подросткам. Он создан благотворительным фондом MagneticOne.org и направлен на формирование базы англоязычных сказок, мультфильмов и песен, которые несут поучительный характер.

YouTube-канал поможет выучить английский на основе туризма: так ребенок не только изучает иностранный язык, но и знакомится с географией.

Тематические видео понравятся подросткам, которые больше узнают о путешествиях, странах, континентах, известных локациях и научных открытиях.

А вот с какого возраста начинать учить английский с ребенком, мы рассказывали тебе раньше — какие подходы полезны и как понять, что ребенку трудно учиться — узнай в материале.

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