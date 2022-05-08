Мультики, картинки и игры: как заинтересовать ребенка учить английский с удовольствием

За время войны миллионы людей выехали за границу, преимущественно мамы с детьми. Вдали от дома, пожалуй, многие почувствовали, что знание английского языка является не просто дополнительным плюсом в резюме, но и необходимостью для жизни в незнакомой стране.

Поэтому лучше начинать учить английский с детства. Но когда и как именно? Утро в Большом Городе нашло ответы на эти вопросы.

Когда следует начинать учить английский

На самом деле очень трудно ответить на этот вопрос однозначно, ведь каждый ребенок индивидуален и у него свои способности. Поэтому лучше ориентироваться на возможности твоего малыша.

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В общем, есть два лагеря родителей и учителей, которые по-разному подходят к этому вопросу.

Чем раньше, тем лучше

Некоторые уверены, что малыши с рождения имеют чрезвычайные способности к усвоению любого языка. В этом есть логика, ведь дети без проблем изучают родной язык.

Вопрос только в том, что для изучения родного языка малыши постоянно находятся в определенной языковой среде и слышат одни и те же слова и фразы тысячи раз.

После семи лет

Сторонники этой идеи считают, что нет смысла тратить силы и время на то, чтобы мучить ребенка вторым языком. В более осознанном возрасте человек сам решит, интересно ли ему учить другой язык.

Советы, как эффективно учить английский с ребенком

Мультфильмы на английском

Если не знаешь, с чего начать учить язык и как заинтересовать ребенка, включай мультфильмы на английском. И не думай, что это пустая трата времени, потому что малыш якобы ничего не понимает.

На самом деле у маленьких детей хорошо развита языковая интуиция. Это позволяет им легко догадываться о значении слов, глядя на поведение, интонации и эмоции нарисованных героев.

Некоторые специалисты рекомендуют сначала посмотреть мультик на родном языке, а затем пересмотреть его на английском. Так почему бы не попробовать оба способа?

В интернете можно найти много ресурсов с мультфильмами на английском языке:

сайт Lelang (мультики для всех возрастов и уровня языка);

Little Baby Bum (YouTube канал);

Dave and Ava (YouTube канал);

Busy Beavers (YouTube канал);

Little Pim English for Kids (YouTube канал);

Peppa Pig (YouTube канал).

Игры и развлечения

Если ты хочешь, чтобы твой малыш ассоциировал английский язык не со скучной грамматикой, а с веселыми играми и развлечениями, то вооружись сайтами, на которых собраны полезные варианты времяпрепровождения.

Так тебе не придется принуждать ребенка учить новые слова. Наоборот, твой сын или дочь будет бегать за тобой и попросить еще немного поиграть. А чтобы не устать от сиденья на одном месте, проводи веселые подвижные игры. Например, рассказывай стишок по-английски, а ребенок должен выполнять указанные действия.

Идеи для игр можно подсмотреть здесь:

Картинки и фото

У большинства людей лучше работает визуальная память, то есть им легче запоминать проиллюстрированную лексику. Поэтому используй ассоциативные карточки, на которых изображены слова на разные темы.

Их можно купить в виде готовых наборов, а можно сделать самостоятельно. Загрузи из интернета красивые изображения, распечатай на цветном принтере и подпиши на английском языке.

Есть также специальные онлайн-словари и сайты, которые уже сделали эту работу за тебя. Только распечатай или показывай малышу карточки на гаджете:

Сначала лексика, затем грамматика

На языке нужно разговаривать. Пусть сначала с ошибками, не нужно за это ругать малыша. Главное, чтобы ребенок сразу видел результат своих стараний и мог составлять простейшие предложения.

Это заинтересует ребенка и замотивирует изучать речь дальше — так вы подойдете к изучению грамматики.

Короткие занятия

Детям тяжело долго концентрироваться. Потому часовые уроки не эффективны. Лучше разбей занятия на несколько частей по 10-15 минут.

Чтобы малышу не было скучно, старайся каждые 5-10 минут менять виды активности. Так за один урок вы сможете выучить новые слова, поиграть и посмотреть мультфильм.

Новые технологии стали для людей настоящей палочкой-выручалочкой. Теперь даже трехлетки умеют пользоваться гаджетами. Однако это кроет в себе опасность для будущих поколений. Доктор Комаровский объяснил, почему не стоит воспитывать ребенка с помощью технологий.