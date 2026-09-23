Для тебя Родительство

Адаптация в детском саду: что могут сделать родители, чтобы ребенок был спокойнее

Ольга Петухова, редактор сайта 23 сентября 2026, 17:00 3 мин.
адаптация в детском саду
Фото Pexels

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