Адаптация в детском саду: что могут сделать родители, чтобы ребенок был спокойнее

Первые дни в детсаду — это испытание и для малыша, и для родителей. Однако, как отмечает эксперт по дошкольному образованию Юлия Кичила, именно взрослые могут превратить этот период из сплошного стресса в мягкое и радостное приключение.

Как проходит адаптация ребенка к детсаду, и могут ли родители облегчить привыкание к новым обстоятельствам — читай в материале Вікон.

Сколько длится адаптация к детскому садику

Легче всего адаптируются самые маленькие — детки в возрасте 1,5–2 лет, — рассказала Юлия Кичила порталу Факты-Здоровье. А вот 3–4-летним малышам, которые привыкли к домашнему уюту, разлука с родителями дается сложнее всего.

Слезы и протесты в начале — это нормальная реакция, которая обычно проходит за 3–5 дней, хотя иногда процесс может затянуться и на месяц-два.

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Адаптация ребенка к детсаду: как помочь малышу привыкнуть как можно быстрее

Во-первых, действуй постепенно. Не оставляй ребенка сразу на весь день. Начни с прогулок на свежем воздухе вместе с группой или приводи малыша только на один час. Увеличивай время пребывания плавно в течение месяца.

Показывай свое спокойствие и излучай позитив. Оставляя ребенка, обними его и скажи теплые слова. Если мама слишком волнуется, отводить малыша в садик на первых порах может папа. А еще отлично работает трогательный лайфхак: нарисуй на ручке ребенка сердечко и скажи, что это символ вашей любви, на него можно смотреть и понимать, что мама где-то рядом.

Принеси в детский садик кусочек дома. Разреши взять с собой любимую игрушку, родное одеяло для сна или даже домашнюю посуду, если малыш отказывается есть. И не забудь, что одежда должна быть без сложных застежек — это также сделает адаптацию к детскому садику проще.

Обязательно держи обещания. Всегда четко объясняй ребенку, когда вернешься (например: сразу после обеда). И не нарушай обещания, это подрывает доверие, и в следующий раз расстаться будет намного сложнее.

Интересуйся, как малыш провел день в садике. Каждый день искренне спрашивай об играх, друзьях и впечатлениях. Ребенок должен чувствовать, что его новая жизнь тебе действительно интересна.

И главное — запасись терпением и мудростью, адаптация — это лишь период, который быстро завершится, и садик станет для твоего малыша желанным местом игр и общения.

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