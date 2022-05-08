Мультики, картинки та ігри: як зацікавити дитину англійською та вивчати мову із задоволенням

За час війни мільйони людей виїхали за кордон, переважно матері з дітками. Далеко від дому, мабуть, багато хто відчув, що знання англійської мови є не просто додатковим плюсом у резюме, а й нагальною необхідністю для життя в незнайомій країні.

Тому краще починати вчити англійську з дитинства. Але коли саме та як? Ранок у Великому Місті знайшов відповіді на ці питання.

Коли варто починати вчити англійську

Насправді дуже важко відповісти на це питання однозначно, адже кожна дитина індивідуальна та має власні здібності. Тому найкраще орієнтуватись на можливості твого малюка.

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Загалом є два табори батьків та вчителів, які по-різному підходять до цього питання.

Чим раніше, тим краще

Дехто впевнений, що малюки з народження мають надзвичайні здібності до засвоєння будь-якої мови. У цьому є логіка, адже діти без проблем вивчають рідну мову.

Питання тільки в тому, що для вивчення рідної мови малюки постійно знаходяться в певному мовному середовищі й чують одні й ті ж слова та фрази тисячі разів.

Після семи років

Прибічники цієї ідеї вважають, що немає сенсу витрачати сили й час на те, щоб мучити дитину другою мовою. У більш усвідомленому віці людина сама вирішить, чи цікаво їй вивчати іншу мову.

Поради, як ефективно вчити англійську з дитиною

Мультфільми англійською

Якщо не знаєш, з чого почати вивчати мову та як зацікавити дитину, вмикай мультфільми англійською. І не думай, що це марна трата часу, бо малюк нібито нічого не розуміє.

Насправді маленькі дітлахи мають добре розвинену мовну інтуїцію. Це дозволяє їм легко здогадуватись про значення слів, просто дивлячись на поведінку, інтонації та емоції намальованих героїв.

Деякі мовознавці рекомендують спочатку подивитись мультик рідною мовою, а вже потім переглядати його англійською. Тож чому б не спробувати обидва способи?

В інтернеті можна знайти багато ресурсів з мультфільмами англійською мовою:

сайт Lelang (мультики для різного віку та рівня мови);

Little Baby Bum (YouTube канал);

Dave and Ava (YouTube канал);

Busy Beavers (YouTube канал);

Little Pim English for Kids (YouTube канал);

Peppa Pig (YouTube канал).

Ігри та розваги

Якщо ти хочеш, щоб твій малюк асоціював англійську мову не з нудною граматикою, а з веселими іграми та розвагами, то озбройся сайтами з корисними варіантами проведення часу.

Так тобі не доведеться змушувати дитину вчити нові слова. Навпаки, твій син чи донька бігатиме за тобою й проситиме ще трішки погратися. А щоб не стомитися від сидіння, проводь веселі руханки. Наприклад, розповідай віршик англійською, а дитина має виконувати зазначені дії.

Ідеї для ігор можна підгледіти тут:

Картинки та фото

У більшості людей найкраще працює візуальна пам’ять, тобто їм легше запам’ятовувати проілюстровану лексику. Тому використовуй асоціативні карточки, на яких зображені слова за різними темами.

Їх можна купити у вигляді готових наборів, а можна зробити й самостійно. Для цього завантаж з інтернету красиві зображення, роздрукуй на кольоровому принтері та підпиши англійською мовою.

Є також спеціальні онлайн-словники та сайти, які вже зробили роботу за тебе. Тож лише роздрукуй чи показуй малюку картки з гаджету:

Спочатку лексика, потім граматика

Мовою треба розмовляти. Нехай спочатку з помилками, не треба за це сварити малюка. Головне, щоб дитина побачила одразу результат своїх старань та могла складати найпростіші речення.

Це зацікавить дитину та змотивує рухатись далі вглиб мови — до граматики.

Короткі заняття

Дітям важко довго концентруватись. Тому годинні уроки не ефективні. Краще розбий заняття на кілька частин по 10-15 хвилин.

Щоб малюку не було нудно, намагайся кожні 5-10 хвилин змінювати види активностей. Так за один урок ви зможете вивчити нові слова, пограти та подивитись мультфільм.

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