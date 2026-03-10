Декретна відпустка в Україні: чи дійсно її скоротять до 4 місяців

Останнім часом соціальними мережами шириться хвиля занепокоєння щодо нібито радикального скорочення декретної відпустки в Україні до чотирьох місяців. Ці чутки виникли на тлі обговорення проєкту нового Трудового кодексу, який має замінити застарілі радянські норми на сучасні європейські стандарти.

Проте офіційне роз’яснення Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України свідчить про зворотне: держава не лише зберігає наявні гарантії, а й запроваджує додаткові інструменти підтримки батьківства під час дектретної відпустки.

Декретна відпустка: що відомо про зміну в Трудовому кодексі

Головний фейк, який спричинив бурхливу реакцію, полягає у змішуванні понять. Насправді традиційна декретна відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку залишається без змін.

Працівники, як і раніше, мають право на збереження робочого місця протягом цього періоду, а держава продовжує здійснювати виплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), що у 2026 році становить 1 902 грн на місяць.

Плутанина виникла через запровадження абсолютно нового, раніше неіснуючого інструменту — окремої оплачуваної відпустки тривалістю 4 місяці. Це додаткова пільга, яка створюється для збалансованого розподілу сімейних обов’язків:

Модель 2+2: кожен із батьків отримує індивідуальне право на 2 місяці оплачуваної відпустки.

Для одинокої матері або батька зберігається право на використання всіх 4 місяців оплачуваної відпустки одноосібно.

Незалежність виплат: цей інструмент не скасовує стандартних виплат по вагітності та пологах, а діє як окремий бонус для зміцнення родини.

Новий Трудовий кодекс деталізує механізми захисту вразливих категорій працівників. Проєкт прямо забороняє роботодавцям звільняти за власною ініціативою (крім випадків повної ліквідації підприємства):

батьків, які виховують дітей віком до півтора року;

осіб, які мають дитину з інвалідністю;

одиноких матерів та батьків із дітьми до 14 років.

Крім того, вагітні жінки отримують законодавчо закріплене право на проходження медичних оглядів у робочий час із обов’язковим збереженням середньої заробітної плати. Це усуває конфліктні ситуації між співробітницею та керівництвом щодо відлучень до лікарні.

