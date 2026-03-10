Декретный отпуск в Украине: действительно ли его сократят до 4 месяцев

В последнее время социальными сетями распространяется волна беспокойства по поводу якобы радикального сокращения декретного отпуска в Украине до четырех месяцев. Эти слухи возникли на фоне обсуждения проекта нового Трудового кодекса, который должен заменить устаревшие советские нормы современными европейскими стандартами.

Однако официальное разъяснение Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины свидетельствует об обратном: государство не только сохраняет имеющиеся гарантии, но и внедряет дополнительные инструменты поддержки отцовства во время дектретного отпуска.

Декретный отпуск: что известно об изменении Трудового кодекса

Главный фейк, вызвавший бурную реакцию, состоит в смешении понятий. На самом деле традиционный декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста остается без изменений.

Работники по-прежнему имеют право на сохранение рабочего места в течение этого периода, а государство продолжает осуществлять выплаты единого социального взноса (ЕСВ), что в 2026 году составляет 1902 грн в месяц.

Путаница возникла из-за введения совершенно нового, ранее несуществующего инструмента — отдельного оплачиваемого отпуска продолжительностью 4 месяца. Это дополнительная льгота, которая создается для сбалансированного распределения семейных обязанностей:

Модель 2+2: каждый родитель получает индивидуальное право на 2 месяца оплачиваемого отпуска.

Для одинокой матери или отца сохраняется право на использование всех 4 месяцев оплачиваемого отпуска единолично.

Независимость выплат: этот инструмент не отменяет стандартные выплаты по беременности и родам, а действует как отдельный бонус для укрепления семьи.

Новый Трудовой кодекс детализирует механизмы защиты уязвимых категорий работников. Проект прямо запрещает работодателям увольнять по собственной инициативе (кроме случаев полной ликвидации предприятия):

родителей, воспитывающих детей в возрасте до полутора лет;

лиц, имеющих ребенка с инвалидностью;

одиноких матерей и родителей с детьми до 14 лет.

Кроме того, беременные женщины получают законодательно закрепленное право на прохождение медицинских осмотров в рабочее время с обязательной сохранностью средней заработной платы. Это устраняет конфликтные ситуации между сотрудницей и руководством по отлучению в больницу.

