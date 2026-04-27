Пробное НМТ-2026: нужно ли на него регистрироваться и где пройти тестирование

Основная сессия НМТ-2026 запланирована на 20 мая – 25 июня 2026 года, дополнительная — 17–24 июля 2026. Поэтому времени остается мало, но еще можно успеть как следует подготовиться — пройти пробное НМТ.

Будет ли регистрация на пробное НМТ

В 2026 году не проводится официальное централизованное пробное тестирование как отдельный экзамен, поэтому отдельной регистрации на него не будет.

Вместо этого ты можешь воспользоваться демоверсиями заданий на сайте УЦОЯО и онлайн-тестами для тренировки на других образовательных платформах.

Такие тесты доступны в онлайн-режиме и позволят тебе пройти задания как на реальном НМТ и сразу увидеть правильные ответы.

Где пройти пробные тесты НМТ 2026

Пройти пробные тесты ты можешь на платформах:

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОЯО) — там есть демоверсии тестов.

На образовательной онлайн-платформе Osvita.ua — есть демо-НМТ.

Также пройти тесты предлагают платформы Мathcorporation, Nmt.osvi и другие.

Как пройти пробное НМТ

Чтобы пройти пробный НМТ как настоящий экзамен, попробуй максимально воспроизвести реальные условия НМТ.

Сядь в тихом месте, где тебя никто не будет отвлекать, выключи телефон. Подготовь только разрешенные вещи — черновик, ручку и воду.

Установи таймер и выдели столько же времени, как на реальном тесте, не останавливая его даже, когда сложно.

Не пользуйся подсказками, интернетом или любыми дополнительными материалами, отвечай сразу, как на настоящем экзамене.

Тест проходи за один подход без перерывов и пауз. Сначала лучше отвечать на легкие задания, а сложные пропускать и возвращаться к ним в конце.

После завершения не проверяй ответы на пробный тест сразу, а сначала проанализируй ошибки и затраченное время.

Чтобы лучше подготовиться к настоящему экзамену, повторяй тестирование каждые несколько дней, следи за своим прогрессом и постепенно улучшай результаты.

А еще посмотри наш другой материал: какие обязательные предметы НМТ-2026 и изменится ли что-то для поступающих.

