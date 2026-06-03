Чемпионат мира по футболу 2026: расписание всех матчей турнира

С 11 июня по 19 июля 2026 года на стадионах Соединенных Штатов Америки, Мексики и Канады состоится финальная часть двадцать третьего Чемпионата мира по футболу ФИФА. Этот турнир официально войдет в историю как первый Мундиаль, в котором примут участие сразу 48 сборных.
Читай в материале точное расписание матчей на Чемпионат мира 2026 и кто и в какие даты сразится за выход из группы.
Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей
По новым правилам, все участники финальной стадии разбиты на 12 групп по четыре коллектива в каждой.
До следующей стадии соревнований — 1/16 финала — выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета, а также восемь лучших обладателей третьих мест, которые продемонстрируют лучшие турнирные показатели.
В дальнейшем матчи будут проходить по классической системе плей-офф на выбывание, состоящее из одного поединка.
К сожалению, национальная сборная Украины не смогла пробиться в этот исторический североамериканский турнир, уступив в полуфинале плей-офф европейского квалификационного раунда сборной Швеции со счетом 1:3.
Ниже приведено полное и официальное расписание матчей группового этапа ЧМ-2026:
Группа A
|Дата матча
|Кто играет
|11.06, 22:00
|Мексика — ЮАР
|12.06, 05:00
|Республика Корея — Чехия
|18.06, 19:00
|Чехия — ЮАР
|19.06, 04:00
|Мексика — Республика Корея
|25.06, 04:00
|ЮАР — Республика Корея
|25.06, 04:00
|Чехия — Мексика
Группа B
|Дата матча
|Кто играет
|12.06, 22:00
|Канада — Босния и Герцеговина
|13.06, 22:00
|Катар — Швейцария
|18.06, 22:00
|Швейцария — Босния и Герцеговина
|19.06, 01:00
|Канада — Катар
|24.06, 22:00
|Швейцария — Канада
|24.06, 22:00
|Босния и Герцеговина — Катар
Группа C
|Дата матча
|Кто играет
|14.06, 01:00
|Бразилия — Марокко
|14.06, 04:00
|Гаити — Шотландия
|20.06, 01:00
|Шотландия — Марокко
|20.06, 03:30
|Бразилия — Гаити
|25.06, 01:00
|Марокко — Гаити
|25.06, 01:00
|Шотландия — Бразилия
Группа D
|Дата матча
|Кто играет
|13.06, 04:00
|США — Парагвай
|14.06, 07:00
|Австралия — Турция
|19.06, 22:00
|США — Австралия
|20.06, 06:00
|Турция — Парагвай
|26.06, 05:00
|Турция — США
|26.06, 05:00
|Парагвай — Австралия
Группа E
|Дата матча
|Кто играет
|14.06, 20:00
|Германия — Кюрасао
|15.06, 02:00
|Кот-д’Ивуар — Эквадор
|20.06, 23:00
|Германия — Кот-д’Ивуар
|21.06, 03:00
|Эквадор — Кюрасао
|25.06, 23:00
|Кюрасао — Кот-д’Ивуар
|25.06, 23:00
|Эквадор — Германия
Группа F
|Дата матча
|Кто играет
|14.06, 23:00
|Нидерланды — Япония
|15.06, 05:00
|Швеция — Тунис
|20.06, 20:00
|Нидерланды — Швеция
|21.06, 07:00
|Тунис — Япония
|26.06, 02:00
|Тунис — Нидерланды
|26.06, 02:00
|Япония — Швеция
Группа G
|Дата матча
|Кто играет
|15.06, 22:00
|Бельгия — Египет
|16.06, 04:00
|Иран — Новая Зеландия
|21.06, 22:00
|Бельгия — Иран
|22.06, 04:00
|Новая Зеландия — Египет
|27.06, 06:00
|Новая Зеландия — Бельгия
|27.06, 06:00
|Египет — Иран
Группа H
|Дата матча
|Кто играет
|15.06, 19:00
|Испания — Кабо-Верде
|16.06, 01:00
|Саудовская Аравия — Уругвай
|21.06, 19:00
|Испания — Саудовская Аравия
|22.06, 01:00
|Уругвай — Кабо-Верде
|27.06, 03:00
|Кабо-Верде — Саудовская Аравия
|27.06, 03:00
|Уругвай — Испания
Группа I
|Дата матча
|Кто играет
|16.06, 22:00
|Франция — Сенегал
|17.06, 01:00
|Ирак — Норвегия
|23.06, 00:00
|Франция — Ирак
|23.06, 03:00
|Норвегия — Сенегал
|26.06, 22:00
|Норвегия — Франция
|26.06, 22:00
|Сенегал — Ирак
Группа J
|Дата матча
|Кто играет
|17.06, 04:00
|Аргентина — Алжир
|17.06, 07:00
|Австрия — Иордания
|22.06, 20:00
|Аргентина — Австрия
|23.06, 06:00
|Иордания — Алжир
|28.06, 05:00
|Алжир — Австрия
|28.06, 05:00
|Иордания — Аргентина
Группа K
|Дата матча
|Кто играет
|17.06, 20:00
|Португалия — ДР Конго
|18.06, 05:00
|Узбекистан — Колумбия
|23.06, 20:00
|Португалия — Узбекистан
|28.06, 02:30
|Колумбия — Португалия
|28.06, 02:30
|ДР Конго — Узбекистан
Группа L
|Дата матча
|Кто играет
|17.06, 23:00
|Англия — Хорватия
|18.06, 02:00
|Ганна — Панама
|23.06, 23:00
|Англия — Гана
|24.06, 02:00
|Панама — Хорватия
|28.06, 00:00
|Панама — Англия
|28.06, 00:00
|Хорватия — Гана
График и этапы плей-офф ЧМ-2026
|Стадия плей-офф
|Дать проведение матчей
|Кто играет (схема выхода)
|1/16 финала
|28.06 – 4.07
|Победители групп и 2-е места + 8 лучших команд, занявших 3-е места
|1/8 финала
|4.07 – 7.07
|16 лучших сборных, победивших в предыдущем раунде
|1/4 финала
|9.07 – 12.07
|8 сильнейших команд турнира
|1/2 финала
|14.07 – 15.07
|Четыре лучших сборных мира по борьбе за выход в финал
|Матч за 3-е место
|19.07
|Проигравшие в финале
|Финал ЧМ-2026
|19.07
|Победители полуфиналов (поединок за главный трофей планеты)
Раньше мы писали, где пройдет Чемпионат мира по футболу 2026 – читай в материале все о предстоящем грандиозном событии спорта.
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