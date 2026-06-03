Чемпионат мира по футболу 2026: расписание всех матчей турнира

С 11 июня по 19 июля 2026 года на стадионах Соединенных Штатов Америки, Мексики и Канады состоится финальная часть двадцать третьего Чемпионата мира по футболу ФИФА. Этот турнир официально войдет в историю как первый Мундиаль, в котором примут участие сразу 48 сборных.

Читай в материале точное расписание матчей на Чемпионат мира 2026 и кто и в какие даты сразится за выход из группы.

Чемпионат мира по футболу 2026: расписание матчей

По новым правилам, все участники финальной стадии разбиты на 12 групп по четыре коллектива в каждой.

До следующей стадии соревнований — 1/16 финала — выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета, а также восемь лучших обладателей третьих мест, которые продемонстрируют лучшие турнирные показатели.

В дальнейшем матчи будут проходить по классической системе плей-офф на выбывание, состоящее из одного поединка.

К сожалению, национальная сборная Украины не смогла пробиться в этот исторический североамериканский турнир, уступив в полуфинале плей-офф европейского квалификационного раунда сборной Швеции со счетом 1:3.

Ниже приведено полное и официальное расписание матчей группового этапа ЧМ-2026:

Группа A

Дата матча Кто играет 11.06, 22:00 Мексика — ЮАР 12.06, 05:00 Республика Корея — Чехия 18.06, 19:00 Чехия — ЮАР 19.06, 04:00 Мексика — Республика Корея 25.06, 04:00 ЮАР — Республика Корея 25.06, 04:00 Чехия — Мексика

Группа B

Дата матча Кто играет 12.06, 22:00 Канада — Босния и Герцеговина 13.06, 22:00 Катар — Швейцария 18.06, 22:00 Швейцария — Босния и Герцеговина 19.06, 01:00 Канада — Катар 24.06, 22:00 Швейцария — Канада 24.06, 22:00 Босния и Герцеговина — Катар

Группа C

Дата матча Кто играет 14.06, 01:00 Бразилия — Марокко 14.06, 04:00 Гаити — Шотландия 20.06, 01:00 Шотландия — Марокко 20.06, 03:30 Бразилия — Гаити 25.06, 01:00 Марокко — Гаити 25.06, 01:00 Шотландия — Бразилия

Группа D

Дата матча Кто играет 13.06, 04:00 США — Парагвай 14.06, 07:00 Австралия — Турция 19.06, 22:00 США — Австралия 20.06, 06:00 Турция — Парагвай 26.06, 05:00 Турция — США 26.06, 05:00 Парагвай — Австралия

Группа E

Дата матча Кто играет 14.06, 20:00 Германия — Кюрасао 15.06, 02:00 Кот-д’Ивуар — Эквадор 20.06, 23:00 Германия — Кот-д’Ивуар 21.06, 03:00 Эквадор — Кюрасао 25.06, 23:00 Кюрасао — Кот-д’Ивуар 25.06, 23:00 Эквадор — Германия

Группа F

Дата матча Кто играет 14.06, 23:00 Нидерланды — Япония 15.06, 05:00 Швеция — Тунис 20.06, 20:00 Нидерланды — Швеция 21.06, 07:00 Тунис — Япония 26.06, 02:00 Тунис — Нидерланды 26.06, 02:00 Япония — Швеция

Группа G

Дата матча Кто играет 15.06, 22:00 Бельгия — Египет 16.06, 04:00 Иран — Новая Зеландия 21.06, 22:00 Бельгия — Иран 22.06, 04:00 Новая Зеландия — Египет 27.06, 06:00 Новая Зеландия — Бельгия 27.06, 06:00 Египет — Иран

Группа H

Дата матча Кто играет 15.06, 19:00 Испания — Кабо-Верде 16.06, 01:00 Саудовская Аравия — Уругвай 21.06, 19:00 Испания — Саудовская Аравия 22.06, 01:00 Уругвай — Кабо-Верде 27.06, 03:00 Кабо-Верде — Саудовская Аравия 27.06, 03:00 Уругвай — Испания

Группа I

Дата матча Кто играет 16.06, 22:00 Франция — Сенегал 17.06, 01:00 Ирак — Норвегия 23.06, 00:00 Франция — Ирак 23.06, 03:00 Норвегия — Сенегал 26.06, 22:00 Норвегия — Франция 26.06, 22:00 Сенегал — Ирак

Группа J

Дата матча Кто играет 17.06, 04:00 Аргентина — Алжир 17.06, 07:00 Австрия — Иордания 22.06, 20:00 Аргентина — Австрия 23.06, 06:00 Иордания — Алжир 28.06, 05:00 Алжир — Австрия 28.06, 05:00 Иордания — Аргентина

Группа K

Дата матча Кто играет 17.06, 20:00 Португалия — ДР Конго 18.06, 05:00 Узбекистан — Колумбия 23.06, 20:00 Португалия — Узбекистан 28.06, 02:30 Колумбия — Португалия 28.06, 02:30 ДР Конго — Узбекистан

Группа L

Дата матча Кто играет 17.06, 23:00 Англия — Хорватия 18.06, 02:00 Ганна — Панама 23.06, 23:00 Англия — Гана 24.06, 02:00 Панама — Хорватия 28.06, 00:00 Панама — Англия 28.06, 00:00 Хорватия — Гана

График и этапы плей-офф ЧМ-2026

Стадия плей-офф Дать проведение матчей Кто играет (схема выхода) 1/16 финала 28.06 – 4.07 Победители групп и 2-е места + 8 лучших команд, занявших 3-е места 1/8 финала 4.07 – 7.07 16 лучших сборных, победивших в предыдущем раунде 1/4 финала 9.07 – 12.07 8 сильнейших команд турнира 1/2 финала 14.07 – 15.07 Четыре лучших сборных мира по борьбе за выход в финал Матч за 3-е место 19.07 Проигравшие в финале Финал ЧМ-2026 19.07 Победители полуфиналов (поединок за главный трофей планеты)

Раньше мы писали, где пройдет Чемпионат мира по футболу 2026 – читай в материале все о предстоящем грандиозном событии спорта.

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