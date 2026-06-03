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Чемпионат мира по футболу 2026: расписание всех матчей турнира

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 03 июня 2026, 16:00 5 мин.
чемпионат мира по футболу 2026 игры
Фото Depositphotos

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