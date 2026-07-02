Для тебя Новости

Украинка Людмила Оляновская побила мировой рекорд, который держался 36 лет

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 июля 2026, 12:00 3 мин.
Людмила Оляновская второй раз за год установила мировой рекорд
Фото Instagram

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь