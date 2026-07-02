Украинка Людмила Оляновская побила мировой рекорд, который держался 36 лет

Украинская легкая атлетика снова оказалась на вершине мировых рейтингов благодаря феноменальному выступлению Людмилы Оляновской. На турнире Raiffeisen Austrian Open, входящем в серебряную серию Континентального тура в австрийском Айзенштадте, наша скороходка продемонстрировала результат, ставший новым мировым достижением.

Триумф в Австрии и новый мировой показатель

В забеге на одну милю 33-летняя украинская атлетка финишировала первой, показав время 6:10.07 (по уточненным данным федерации ukr.athletics). Этот результат позволил Людмиле Оляновской не просто завоевать золотую награду, но и значительно улучшить предыдущий мировой рекорд.

Как отмечает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины, Людмила подходила к этим стартам в отличной физической форме. Ее победа стала логическим продолжением успешного сезона, где каждый выход на дорожку становится претензией на историческое достижение.

Событие в Айзенштадте стало настоящей сенсацией, ведь Людмиле удалось превзойти время, остававшееся недостижимым для спортсменок на протяжении тридцати четырех лет. Предыдущий мировой рекорд на дистанции в одну милю принадлежал литовской легкоатлетке Саде Эйдиките. Еще в 1990 году она преодолела эту дистанцию за 6:16.72 минуты.

Украинка обновила этот показатель сразу на 6.65 секунды, что является колоссальным прогрессом для этой дисциплины. На сегодняшний день пятерка лучших результатов в истории на дистанции одна миля среди женщин выглядит так:

1. Людмила Оляновская (Украина) — 6:10.07 мин.

2. Сада Эйдиките (СССР) — 6:16.72 мин.

3. Рейчел Симен (Канада) — 6:17.29 мин.

4. Дебби Лоуренс (США) — 6:18.03 мин.

5. Мишель Рогл (США) — 6:18.07 мин.

Двойной рекордный успех Людмилы Оляновской в 2026 году

Этот год стал по-настоящему знаковым для украинской скороходки. Рекорд в Австрии — это уже второе высшее мировое достижение Людмилы за последние месяцы. В феврале 2026 года Оляновская уже вписала свое имя в историю, установив мировой рекорд в помещении на дистанции 5000 метров.

Стабильность результатов 33-летней спортсменки подтверждает ее статус одной из сильнейших легкоатлеток планеты в своей дисциплине. Победа в Австрии в очередной раз доказывает, что украинская школа спортивной ходьбы продолжает диктовать моду на международной арене, несмотря на все трудности и вызовы современности.

На данный момент Людмила Оляновская продолжает подготовку к следующим стартам в рамках Континентального тура, где она остается главной фавориткой на любой дистанции.

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