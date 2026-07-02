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Как варить кофе в гейзерной кофеварке: пропорции воды и молотого кофе

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 июля 2026, 14:01 4 мин.
Аксессуары для кофе
Фото Pexels

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