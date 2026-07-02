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Як варити каву в гейзерній кавоварці: пропорції води та меленої кави

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Липня 2026, 14:01 4 хв.
Аксесуари для кави
Фото Pexels

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