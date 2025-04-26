Кава, будильник і 20 хвилин: що тобі потрібно для ефективного денного сну

Багато українців давно забули про здоровий нічний сон, а омріяні хвилини забуття ловлять вже під ранок, вдень або навіть увечері. Та денний сон не надто корисний, бо збиває наші біоритми та графік нічного відпочинку.

Проте у деяких випадках іншого виходу немає. А короткий період дрімання може допомогти протриматися увесь день. Яка саме кількість часу денного сну не нашкодить та яких правил варто дотримуватися? Зібрали думки різних експертів.

Скільки треба спати вдень, щоб не збити режим сну вночі

Дрімота може бути корисною, якщо робити це правильно. Доктор медичних наук Каролін Д’Амбросіо розповів Real Simple, що дрімоту варто обмежити 20 хвилинами. Для цього треба обов’язково встановити будильник.

Це забезпечить легку дрімоту без занурення в глибокий сон, поверне бадьорість і при цьому не позбавить нічного відпочинку. А от денний сон, який триває довше 30 хвилин, може викликати запаморочення та відчуття важкості у голові.

Однак сон, який триває приблизно півтори години, має переваги для змінних працівників і працівників екстреної допомоги, що працюють вночі. Усе через те, що під час цього часу людина проходить через кожну фазу сну.

Деякі дослідження свідчать, що 90-хвилинний сон є більш корисним для покращення уваги, фізичної працездатності, настрою, відновлення м’язів і відчуття втоми у чоловіків-спортсменів.

20-хвилинна дрімота може підвищити пильність і зменшити сонливість. Але вагітним та працівникам нічної зміни варто подрімати 90 хвилин.

Переваги денного сну

Достатня кількість сну робить чудеса як для психічного, так і для фізичного здоров’я. Якщо людина відчуває втому або напруження, дрімота допоможе швидко розслабитися, зменшити стрес і перезавантажити мозок.

— Дрімота покращує більшість, якщо не всі, аспекти фізичної та когнітивної діяльності, — каже нейробіолог Еллісон Брейгер. Короткий сон покращує силу, витривалість і здатність людини навчатися та запам’ятовувати інформацію.

А коли найкраще дрімати? Лікарі кажуть, що найвдаліший час для цього — це ранній день. Дрімота у будь-який час о 15:00 або після неї може стати причиною поганого сну вночі.

Вживання кофеїну перед денним сном допомагає легше прокинутися. Це пов’язано з тим, що кофеїну зазвичай потрібно приблизно 20 хвилин, щоб почати діяти. Тож він почне діяти якраз тоді, коли закінчиться короткий 20-хвилинний відпочинок.

Чи можна спати довше, ніж півтори години

Сомнологиня Ольга Маслова погоджується з думкою про користь 20-30 хвилинного денного сну. В розмові з The Village вона зазначила, що він допомагає відновити сили.

Вона рекомендує спати не більше ніж півтори години, однак через суттєве нічне недосипання денний сон можна продовжити. Однак прокинутися треба мінімум за три-чотири години до нічного сну.

— Поганий денний сон триває дві-три, а то й п’ять годин. У такому разі людина зазвичай прокидається ввечері, коли мозок уже готується до вечірнього сну, але водночас прокидається від денного, — пояснює експертка.

Умови денного сну мають відрізнятися від нічного. Не треба зашторювати вікна або вдягати нічну маску. Якщо потрібно відпочити, але можливості дрімати немає, можна спробувати медитації та техніки розслаблення на кшталт йога-нідри.

Для цієї практики потрібно сфокусуватися на певних ділянках тіла й розслабляти їх, водночас виконуючи дихальні вправи. Розслаблення м’язів є важливою умовою для відпочинку, тож ця практика допоможе відпочити вдень.

Ми також розповідали про переваги денного сну для покращення пам’яті та гостроти розуму.

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