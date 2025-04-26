Стиль жизни Здоровье и красота

Кофе, будильник и 20 минут: что тебе нужно для эффективного дневного сна

Ирина Танасийчук, журналист сайта 26 апреля 2025, 20:00 4 мин.
Фото к: Сколько времени нужно дремать днем, чтобы не испортить режим
Фото Unsplash

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