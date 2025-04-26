Кофе, будильник и 20 минут: что тебе нужно для эффективного дневного сна

Многие украинцы давно забыли о здоровом ночном сне, а вожделенные минуты забвения ловят уже под утро, днем ​​или даже вечером. Но дневной сон не очень полезен, потому что сбивает наши биоритмы и график ночного отдыха.

Однако в некоторых случаях иного выхода нет. А короткий период дремоты поможет продержаться весь день. Какое количество времени дневного сна не навредит и какие правила следует соблюдать? Собрали мнения разных экспертов.

Сколько нужно спать днем, чтобы не сбить режим сна ночью

Дремота может быть полезна, если делать это правильно. Доктор медицинских наук Каролин Д’Амбросио рассказал Real Simple, что дрему следует ограничить 20 минутами. Для этого нужно обязательно установить будильник.

Это обеспечит легкую дрему без погружения в глубокий сон, вернет бодрость и при этом не лишит ночного отдыха. А вот дневной сон, который длится дольше 30 минут, может вызвать головокружение и чувство тяжести в голове.

Однако сон, который длится около полутора часов, имеет преимущества для сменных работников и работников экстренной помощи, работающих ночью. Все потому, что во время этого времени человек проходит через каждую фазу сна.

Некоторые исследования свидетельствуют, что 90-минутный сон более полезен для улучшения внимания, физической работоспособности, настроения, восстановления мышц и ощущения усталости у мужчин-спортсменов.

20-минутная дремота может повысить бдительность и снизить сонливость. Но беременным и работникам ночной смены следует вздремнуть 90 минут.

Преимущества дневного сна

Достаточное количество сна вершит чудеса как для психического, так и для физического здоровья. Если человек испытывает усталость или напряжение, дрема поможет быстро расслабиться, уменьшить стресс и перезагрузить мозг.

— Дремота улучшает большинство, если не все аспекты физической и когнитивной деятельности, — говорит нейробиолог Эллисон Брейгер. Короткий сон улучшает силу, выносливость и способность учиться и запоминать информацию.

А когда лучше дремать? Врачи говорят, что самое удачное время для этого — это ранний день. Дрема в любое время в 15:00 или после нее может стать причиной плохого сна ночью.

Употребление кофеина перед дневным сном помогает легче проснуться. Это связано с тем, что кофеину обычно нужно около 20 минут, чтобы начать действовать. Он начнет действовать как раз тогда, когда закончится короткий 20-минутный отдых.

Можно ли спать дольше полутора часов

Сомнолог Ольга Маслова соглашается с мнением о пользе 20-30 минутного дневного сна. В разговоре с The Village она отметила, что он помогает восстановить силы.

Она рекомендует спать не более полутора часов, однако из-за существенного ночного недосыпания дневной сон можно продлить. Однако проснуться нужно минимум за три-четыре часа до ночного сна.

— Плохой дневной сон длится два-три, а то и пять часов. В таком случае человек обычно просыпается вечером, когда мозг уже готовится к вечернему сну, но вместе с тем просыпается от дневного, — объясняет эксперт.

Условия дневного сна должны отличаться от ночного. Не надо зашторивать окна или надевать ночную маску. Если нужно отдохнуть, но возможности дремать нет, можно попробовать медитацию и технику расслабления по типу йога-нидры.

Для этой практики нужно сфокусироваться на определенных участках тела и расслаблять их одновременно выполняя дыхательные упражнения. Расслабление мышц является важным условием для отдыха, поэтому эта практика поможет отдохнуть днем.

Мы также рассказывали о преимуществах дневного сна для улучшения памяти и остроты разума.

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