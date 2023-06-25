Тихий час для взрослых. Как дневной сон влияет на мозг и почему он нам нужен

В детском саду или в летних лагерях отдыха мало кто из детей любил тихий час. Уже во взрослом возрасте мы сожалеем, что упускали возможность сладко поспать. Ведь сейчас о дневном сне можно только мечтать.

Качественный ночной сон — важная составляющая нашего ментального и физического здоровья. Но за работой, хлопотами взрослой жизни и ночными тревогами можно радоваться, если сон вообще есть.

Хотя считается, что дневной сон не способен компенсировать недоспанные часы ночью, ученые все же доказали его положительный эффект на мозг.

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А именно, что короткий дневной сон может помочь защитить здоровье мозга по мере его старения и замедлить сокращение, которое происходит скорее у людей с нейродегенеративными заболеваниями. Детальнее об исследовании рассказали журналисты The Guardian.

Воздействие дневного сна на мозг

Такой эффект открыли ученые Калифорнийского университета Лондона и Университета Республики в Уругвае. В ходе исследования использовали данные британского Биобанка о генетике, образе жизни и состоянии здоровья 500 000 человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Они понадобились, чтобы выяснить, связана ли комбинация генетических факторов, ранее ассоциировавшихся с дневной дремотой, с объемом мозга, когнитивными способностями и другими аспектами здоровья мозга.

Мы обнаружили связь между дневной дремотой и общим увеличением объема мозга.

— Это может свидетельствовать, что регулярный дневной сон обеспечивает защиту от нейродегенерации за счет компенсации плохого сна ночью, — отмечают исследователи.

Сначала ученые обнаружили, что участники, которые никогда или редко спали днем, имели больший общий объем мозга. Но в итоге, когда рассматривалась генетическая предрасположенность ко дневному сну, они обнаружили обратную связь.

Это свидетельствует, что исходное заключение могло быть связано с другими факторами, влияющими на сон. К примеру, факторы образа жизни и привычек.

Сколько минут дневного сна поможет сохранить ясный ум

В целом команда обнаружила связь между генетической предрасположенностью к привычному дневному сну и увеличением объема мозга, что эквивалентно сокращению старения на 2,6 – 6,5 лет, хотя не было никакой связи с когнитивными возможностями.

Короткий дневной сон до 30 минут может помочь сохранить объем мозга, что потенциально способствует профилактике деменции.

Ученые отметили, что существует множество других факторов риска, которые могут привести к ослаблению когнитивных функций или потере ясного разума, так что сон, все таки не панацея.

Дневной сон — это хорошо, но когда спать хочется постоянно — это превращается в настоящую проблему. Ведь наши жизненные силы куда-то убегают, туда бежит и производительность.

Почему возникает чрезмерная сонливость и как с ней бороться, читай в материале.

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