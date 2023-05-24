Неужели выспаться реально? Как наладить сон между воздушными тревогами

Забыл(-а) времена, когда полноценный сон был доступным независимо от россиян? Если ответ утвердительный, мы поделимся с тобой советами, как наладить сон между воздушными тревогами. Ведь желания россиян не могут быть выше нашего здоровья.

Как наладить сон между воздушными тревогами

Кандидат биологических наук и популяризатор науки Ольга Маслова рассказала Яне Брензей, как наладить свой сон в период постоянных ночных воздушных атак. Эксперт поделилась основными советами, которые помогут наконец выспаться.

Только в Киеве за неполный май было около двух десятков воздушных тревог по ночам. А утром нужно идти на работу, энергично работать, а еще куча обязанностей! Биолог говорит, что определение бессонницы означает нарушение сна без влияния внешних факторов.

А в результате обстрелов у людей недосып. Ольга Маслова отмечает, что “реанимировать” себя можно дневным сном, если есть такая возможность. Он должен быть коротким, чтобы не сбить режим вечернего сна.

Безопасного универсального рецепта нет. Спасаться кофе или энергетиками тоже не стоит, ведь они сильно действуют на мозг. Это может повлиять хуже, чем бессонные ночи.

Компенсировать недосып сном на выходные вообще нельзя. Но в условиях войны биолог говорит, что это не самый плохой вариант. Это не даст полной компенсации. Кстати, раньше мы больше рассказывали на тему компенсации недоспанных часов.

Вариант сна по три-четыре часа несколько раз в сутки лучше, чем не спать вообще. Это называется полифазным сном. Учитывая условия нашей жизни сейчас, Ольга Маслова советует спать при первой же возможности.

Что делать, если не можешь заснуть

Попробуй подходы вдумчивого засыпания с постепенным расслаблением тела. Они сводятся к расслаблению и очищению мозга от мыслей.

За несколько часов до сна уменьшай яркость освещения. Оно должно становиться более тусклым и теплым. Старайся не контролировать ленту новостей или поставь ночной режим в телефоне.

Создай себе место в квартире, в которой будешь только спать. Не работай и не ешь в постели, мозг должен иметь ассоциацию сна с одним местом. Проветривай комнату перед сном.

Раньше мы рассказывали, как высыпаться в тревожные времена.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!