Здоровый сон в тревожные времена — это реально. Как высыпаться ночью

Поздно засыпаю, рано просыпаюсь, а сил нет ни на что. Энергия кончается быстро, если вообще она есть. Такая ситуация знакома чуть ли не каждому из нас.

С приходом полномасштабной войны, тревог, многочисленных взрывов и тяжелых новостей жизнь чуть ли не каждого украинца стала тревожнее, а первое, что пострадало, — это качество сна.

Здоровый сон важен — в первую очередь для поддержания нормальной работы и тонуса организма.

Без такого сна мы чувствуем себя угнетенными, мрачными, острее реагируем на стрессовые факторы. А все это в длительной перспективе оставит отпечаток на нашем здоровье.

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Биолог и соавтор книги Когда я наконец высплюсь Ольга Маслова рассказала, что делает сон здоровым и как высыпаться в тревожные времена.

Сколько нужно спать

Оптимальная продолжительность сна составляет ориентировочно семь – девять часов. Но стоит учитывать, что для разных людей норма будет разной, ведь у каждого свои биологические часы.

Это зависит как от индивидуальных особенностей, так и от внешних факторов, например от смены сезонов в течение года.

Здоровый сон — достаточный по количеству и удовлетворительный по качеству, то есть по тому, как ты себя чувствуешь после. Главное мерило — самочувствие.

Стоит знать, что пересып так же негативно влияет на организм, как и недосып. Поэтому нужно найти золотую середину.

Правила здорового сна в тревожных условиях

Мерцание лампочки в бомбоубежище, прерывистый сон, яркий свет ночью, когда мы собираем тревожный чемодан и быстро направляемся в укрытие — все это нарушает привычный режим.

Однако хорошо, что здорового сна можно добиться даже в таких условиях, минимизировав негативное влияние тревожных факторов.

Правило №1: Ночь = темнота

Даже когда глаза закрыты, сетчатка реагирует на свет, передавая информацию мозгу. А это сигнал о том, что пора просыпаться. Поэтому для здорового сна нужно соблюдать правила полной темноты.

Правило №2: Готовься заранее

Ночью враг особенно коварен, уже много раз он обстреливал мирные кварталы именно в этот период суток.

Поскольку воздушную тревогу игнорировать не стоит, следует заранее подготовить в одном месте все, что может понадобиться во время воздушной тревоги: тревожный чемоданчик, воду, теплые вещи, медикаменты и т.д.

Правило №3: Ты идешь отдыхать, и телефон тоже

Почти во всех гаджетах есть ночной режим, когда все уведомления из социальных сетей и сообщения становятся беззвучными и твой сон никто не тревожит до утра.

Переводить телефон в ночной режим Ольга Маслова рекомендует уже в 8 часов вечера, чтобы у психики было время настроиться на сон.

Правило №4: Комфорт важен даже в экстренной ситуации

Комфорт — это не прихоть, именно он дает тебе чувство безопасности, что играет важную роль в стрессовой ситуации.

По возможности бери с собой в укрытие вещи, которые приносят тебе комфорт: подушку, одеяло, ночной крем или игрушку для ребенка и т.д.

Правило №5: Спи, когда есть возможность

Когда есть прямая угроза жизни, есть смысл не доспать, а собраться и пойти в укрытие. Доспать лучше уже потом, если днем будет такая возможность.

Правило №6: Посменный сон

Если ты живешь не один (одна), а в твоем регионе опасно, то лучше устроить посменный сон. Конечно, это не идеальный вариант, однако он лучше, чем не спать совсем.

Правило №7: Убираем тревогу — правильно готовимся ко сну

Если же ты живешь в относительно спокойном регионе, но не можешь уснуть из-за тревожных мыслей — правильно готовься ко сну. Отложи телефон за несколько часов и уделили это время медитации, дыхательным практикам или заботе о себе.

Для того чтобы быстро заснуть, важно иметь хорошую и удобную кровать, которая так и манит тебя ко сну. Читай наши советы, как выбрать удобную кровать.

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