Здоровый сон в тревожные времена — это реально. Как высыпаться ночью

Поздно засыпаю, рано просыпаюсь, а сил нет ни на что. Энергия кончается быстро, если вообще она есть. Такая ситуация знакома чуть ли не каждому из нас.
С приходом полномасштабной войны, тревог, многочисленных взрывов и тяжелых новостей жизнь чуть ли не каждого украинца стала тревожнее, а первое, что пострадало, — это качество сна.
Здоровый сон важен — в первую очередь для поддержания нормальной работы и тонуса организма.
Здоровый сон важен — в первую очередь для поддержания нормальной работы и тонуса организма.
Без такого сна мы чувствуем себя угнетенными, мрачными, острее реагируем на стрессовые факторы. А все это в длительной перспективе оставит отпечаток на нашем здоровье.
Биолог и соавтор книги Когда я наконец высплюсь Ольга Маслова рассказала, что делает сон здоровым и как высыпаться в тревожные времена.
Оптимальная продолжительность сна составляет ориентировочно семь – девять часов. Но стоит учитывать, что для разных людей норма будет разной, ведь у каждого свои биологические часы.
Это зависит как от индивидуальных особенностей, так и от внешних факторов, например от смены сезонов в течение года.
Здоровый сон — достаточный по количеству и удовлетворительный по качеству, то есть по тому, как ты себя чувствуешь после. Главное мерило — самочувствие.
Здоровый сон — достаточный по количеству и удовлетворительный по качеству, то есть по тому, как ты себя чувствуешь после. Главное мерило — самочувствие.
Стоит знать, что пересып так же негативно влияет на организм, как и недосып. Поэтому нужно найти золотую середину.
Мерцание лампочки в бомбоубежище, прерывистый сон, яркий свет ночью, когда мы собираем тревожный чемодан и быстро направляемся в укрытие — все это нарушает привычный режим.
Однако хорошо, что здорового сна можно добиться даже в таких условиях, минимизировав негативное влияние тревожных факторов.
Даже когда глаза закрыты, сетчатка реагирует на свет, передавая информацию мозгу. А это сигнал о том, что пора просыпаться. Поэтому для здорового сна нужно соблюдать правила полной темноты.
Ночью враг особенно коварен, уже много раз он обстреливал мирные кварталы именно в этот период суток.
Поскольку воздушную тревогу игнорировать не стоит, следует заранее подготовить в одном месте все, что может понадобиться во время воздушной тревоги: тревожный чемоданчик, воду, теплые вещи, медикаменты и т.д.
Почти во всех гаджетах есть ночной режим, когда все уведомления из социальных сетей и сообщения становятся беззвучными и твой сон никто не тревожит до утра.
Переводить телефон в ночной режим Ольга Маслова рекомендует уже в 8 часов вечера, чтобы у психики было время настроиться на сон.
Комфорт — это не прихоть, именно он дает тебе чувство безопасности, что играет важную роль в стрессовой ситуации.
По возможности бери с собой в укрытие вещи, которые приносят тебе комфорт: подушку, одеяло, ночной крем или игрушку для ребенка и т.д.
Когда есть прямая угроза жизни, есть смысл не доспать, а собраться и пойти в укрытие. Доспать лучше уже потом, если днем будет такая возможность.
Если ты живешь не один (одна), а в твоем регионе опасно, то лучше устроить посменный сон. Конечно, это не идеальный вариант, однако он лучше, чем не спать совсем.
Если же ты живешь в относительно спокойном регионе, но не можешь уснуть из-за тревожных мыслей — правильно готовься ко сну. Отложи телефон за несколько часов и уделили это время медитации, дыхательным практикам или заботе о себе.
Для того чтобы быстро заснуть, важно иметь хорошую и удобную кровать, которая так и манит тебя ко сну. Читай наши советы, как выбрать удобную кровать.
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