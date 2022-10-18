Здоровий сон у тривожні часи — це можливо. Як висипатися вночі

Пізно засинаю, рано прокидаюся, а сил немає ні на що. Енергія закінчується швидко, якщо взагалі є. Така ситуація знайома чи не кожному з нас.

З приходом повномасштабної війни, тривог, числених вибухів та важких новин життя ледь не кожного українця стало тривожнішим, а перше, що постраждало — це якість сну.

Здоровий сон важливий — насамперед для підтримки нормальної роботи та тонусу організму.

Без такого сну ми почуваємося пригніченими, похмурими, гостріше реагуємо на стресові чинники. А все це у тривалій перспективі залишить відбиток на нашому здоров’ї.

Зараз також дивляться

Біологиня та співавторка книги Коли я нарешті висплюся Ольга Маслова розповіла, що робить сон здоровим і як висипатися у тривожні часи.

Скільки треба спати

Оптимальна тривалість сну становить орієнтовно сім – дев’ять годин. Та варто враховувати, що для різних людей норма буде різною, адже у кожного свій біологічний годинник.

Це залежить як від індивідуальних особливостей, так і від зовнішніх факторів, наприклад, від зміни сезонів протягом року.

Здоровий сон — достатній за кількістю й задовільний за якістю, тобто за тим, як ви почуваєтеся після. Найголовніше мірило — самопочуття.

Варто знати, що пересип так само негативно впливає на організм, як і недосип. Тож треба знайти золоту середину.

Правила здорового сну в тривожних умовах

Мерехтіння лампочки в бомбосховищі, переривчастий сон, яскраве світло вночі, коли ми збираємо тривожну валізку та швидко прямуємо до укриття — усе це порушує звичний режим.

Однак добре, що здорового сну можна досягти навіть у таких умовах, зменшивши негативний вплив тривожних чинників.

Правило №1: Ніч = темрява

Навіть коли очі заплющені, сітківка ока реагує на світло, передаючи інформацію мозку. А це є сигналом про те, що час прокидатися. Тому для здорового сну треба дотримуватися правила повної темряви.

Правило №2: Готуйся завчасно

Вночі ворог особливо підступний, уже багато разів він обстрілював мирні квартали саме в цей період доби.

Оскільки повітряну тривогу ігнорувати не варто, слід завчасно підготувати в одному місці все, що може знадобитися під час повітряної тривоги: тривожну валізку, воду, теплі речі, медикаменти тощо.

Правило №3: Ти йдеш відпочивати й телефон теж

Майже у всіх гаджетах є нічний режим, коли всі сповіщення з соціальних мереж та повідомлення стають беззвучними й твій сон ніхто не турбує до ранку.

Переводити свій телефон у нічний режим Ольга Маслова рекомендує вже о восьмій годині вечора, щоб у психіки був час налаштуватися на сон.

Правило №4: Твій комфорт важливий навіть в екстренній ситуації

Комфорт — це не примха, саме він дає тобі почуття безпеки, що відіграє важливу роль у стресовій ситуації.

Отож за можливості бери з собою в укриття речі, які приносять тобі комфорт: подушку, ковдру, нічний крем або іграшку для дитини тощо.

Правило №5: Спи, коли є можливість

Коли є пряма загроза твоєму життю, то є сенс не доспати, а зібратися й піти в укриття. Доспати краще вже потім, якщо вдень буде така нагода.

Правило №6: Позмінний сон

Якщо ти живеш не сам(-а), а у твоєму регіоні небезпечно, то краще влаштувати позмінний сон. Звісно, це не ідеальний варіант, однак він кращий, ніж не спати зовсім.

Правило №7: Прибираємо тривогу — правильно готуємося до сну

Якщо ж ти живеш у відносно спокійному регіоні, але не можеш заснути через тривожні думки — правильно готуйся до сну. Відклади телефон за кілька годин до сну й приділи цей час медитації, дихальним практикам чи турботі про себе.

Для того, щоб швидко заснути, важливо мати гарне й зручне ліжко, яке так і манить до сну. Читай наші поради, як обрати зручне ліжко.

Не пропускай найцікавіше! Підписуйся на наш Telegram-канал.