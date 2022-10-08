Вечірки до ранку вже не в моді — що таке “сонний” туризм та навіщо він потрібен

Дуже часто люди асоціюють подорожі з відвідуванням визначних пам’яток, розвагами, вечірками, безсонними ночами, швидкою їжею й алкоголем.

Звідси й пішла фраза, що після такої відпустки потрібен ще відпочинок. Але хіба це норма?

Тому готелі та курорти по всьому світі все більше стали приділяти увагу проблемі безсоння своїх клієнтів та пропонувати людям послуги, орієнтовані на здоровий сон.

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“Сонний” туризм

Раніше готельна індустрія була здебільшого зосереджена саме на розважальній складовій відпочинку. Заради неї туристи були готові жертвувати своїм сном.

Але після початку пандемії коронавірусу все змінилось. Люди стали гірше спати, а відтак почали шукати способи боротьби з безсонням.

Нині готелі пропонують своїм гостям номери з покращеною звукоізоляцією, ортопедичними та зручними ліжками, різними подушками на вибір.

Крім того, популярними стали умови для медитацій та релаксу, ароматерапія та трав’яні напої для заспокоєння.

Так курорти сподіваються допомогти людям відновити нормальний сон, покращити загальне самопочуття та загалом здоров’я.

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