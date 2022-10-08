Вечеринки до утра уже не в моде — что такое “сонный” туризм и зачем он нужен

Очень часто люди ассоциируют путешествия с посещением достопримечательностей, развлечениями, вечеринками, бессонными ночами, быстрой едой и алкоголем.

Отсюда и пошла фраза, что после такого отпуска нужен отдых. Но разве это норма?

Поэтому гостиницы и курорты по всему миру все больше стали уделять внимание проблеме бессонницы своих клиентов и предлагать людям услуги, ориентированные на здоровый сон.

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“Сонный” туризм

Раньше гостиничная индустрия была в основном сосредоточена именно на развлекательной составляющей отдыха. Ради нее туристы были готовы жертвовать своим сном.

Но после начала пандемии коронавируса все изменилось. Люди стали хуже спать, а затем начали искать способы борьбы с бессонницей.

Сейчас гостиницы предлагают своим гостям номера с улучшенной звукоизоляцией, ортопедическими и удобными кроватями, разными подушками на выбор.

Кроме того, популярными стали условия для медитаций и релакса, ароматерапия и травяные напитки для успокоения.

Так курорты надеются помочь людям восстановить нормальный сон, улучшить общее самочувствие и здоровье.

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