Выходные дни в октябре 2022: планируем отдых, чтобы иметь силы на новые победы

Мы все стремимся как можно скорее отметить самый большой праздник в жизни нашей страны — победу. Однако, пока мы прилагаем максимальные усилия, чтобы его приблизить, иногда так хочется немного отдохнуть.

И ненароком поглядываешь на календарь с мыслью “когда уже тот отдых”. Поэтому рассказываем, когда выходные дни в октябре 2022 года, чтобы тебе было легче планировать свой отдых, который придаст тебе силы для новых свершений.

Выходные в октябре 2022 года

В связи с военным положением в Украине, все праздничные дни будут тоже рабочими, а выходные будут осуществляться согласно календарю.

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Поэтому в этом месяце у украинцев будет 21 рабочий день и десять выходных дней. Выходные выпадают на 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 октября.

Однако, несмотря на то, что мы продолжаем усиленно работать ради победы, стоит не забыть поздравить наших военных с Днем защитника Украины, который отмечается 14 октября.

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Однако некоторым достаточно тяжело отдохнуть даже в выходные дни. Часто дело в том, что негативные мысли и плохое настроение не дают покоя. Читай, как побороть осеннюю хандру и вытащить себя из депрессивного состояния.

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