Вихідні дні в жовтні 2022: плануємо відпочинок, щоб мати сили на нові перемоги

Ми всі прагнемо якомога скоріше відзначити найбільше свято у житті нашої країни — перемогу. Однак, поки ми докладаємо максимально зусиль, щоб його наблизити, іноді так хочеться трохи відпочити.

І ненароком поглядаєш на календар з думкою “коли вже той відпочинок”. Тому розповідаємо, коли вихідні дні у жовтні 2022 року, щоб тобі було легше планувати свій відпочинок, який додасть тобі сил на нові звершення.

Вихідні у жовтні 2022 року

У зв’язку з воєнним станом в Україні, усі святкові дні будуть теж робочими, а вихідні будуть здійснюватися згідно з календарем.

Тож цього місяця українці матимуть 21 робочий день та десять вихідних днів. Вихідні випадають на 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 та 30 жовтня.

Однак попри те, що ми продовжуємо посилено працювати задля перемоги, варто не забути привітати наших військових з Днем захисника України, що відзначається 14 жовтня.

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Однак декому досить тяжко відпочити навіть у вихідні дні. Часто річ у тім, що негативні думки та поганий настрій не дають спокою. Читай, як побороти осінню хандру та витягнути себе з депресивного стану.

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