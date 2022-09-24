Місячний календар на жовтень 2022: найсприятливіші дати для тебе в цьому місяці

Місячний календар вдалих днів на жовтень 2022 потрібен для того, щоб заздалегідь розпланувати свої справи на місяць.

Ти знатимеш, коли найкраще починати пошук нової роботи та завершувати розпочаті справи, а коли краще сповільнити свій темп та потурбуватись про здоров’я.

Тож читай місячний календар вдалих дат у жовтні 2022 року.

Місячний календар вдалих днів на жовтень 2022

Сприятливі дні в жовтні: 1, 5, 12, 22, 26

Несприятливі дні в жовтні: 9, 17

Вдалі дні в жовтні — детально

Місячний календар на 1 жовтня

У цей день місяць зростає у знаку Стрілець. Це означає, що інтуїція може загострюватись й допомагати розв’язувати особисті проблеми.

А ще ти відчуватимеш більшу впевненість у собі та з легкістю зможеш почати будь-яку нову справу.

Місячний календар на 5 жовтня

На зростаючий місяць у знаку Водолій найкраще, що ти можеш зробити, — зайнятись самоосвітою. У цей день нова інформація легко засвоюватиметься, а навчання приноситиме радість.

Також у професійній сфері ти можеш нарешті закрити всі дедлайни та реалізувати заплановане.

Місячний календар на 12 жовтня

Спадний місяць у знаку Тілець — сприятливий час для розв’язання фінансових проблем та пошуку нових джерел доходу.

Крім цього, у цей романтичний день варто приділити особливу увагу своєму партнеру(-ці) та показати все своє щире кохання.

Місячний календар на 22 жовтня

Місяць спадає у знаку Діва. Цей день стане легким та приємним для тебе. Спробуй додати трохи авантюризму у своє життя.

Наприклад, без вагань забронюй квитки для подорожі, про яку вже давно мрієш, або влаштуй собі незапланований вихідний. Ти відчуєш новий смак життя.

Місячний календар на 26 жовтня

У цей день місяць знову зростає у знаку Скорпіон. Тож не бійся мріяти, планувати та втілювати найсміливіші ідеї.

Але пам’ятай, що спершу потрібно переосмислити свої негативні якості в минулому, а вже потім думати про майбутнє.

Читати на тему Щоб мати добре самопочуття та не скасовувати плани — календар магнітних бур у жовтні Розповідаємо про дати магнітних бур у жовтні цього року.

Невдалі дні в жовтні 2022

Місячний календар на 9 жовтня

У цей день припадає повня в знаку Овен. Вплив місяця на все живе відчувається найбільше. А тому треба бути обережними та уважними.

Особливо це стосується водіїв, спортсменів та представників професій, що комунікують з людьми. Сьогодні підвищений ризик аварій, травматизації та конфліктів.

Місячний календар на 17 жовтня

Спадний місяць у знаку Рак — час попіклуватись про себе та не поспішати з висновками, словами та діями.

Краще просто спостерігай за тим, що відбувається довкола, та намагайся не втручатись у проблеми та конфлікти, які тебе не стосуються.

Коли за вікном похмуро, мокро та сіро, то це покладає свій відбиток на емоційний стан людей. Читай, як позбутись негативних думок та змінити своє життя на краще.

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